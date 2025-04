REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE, L’APPLICAZIONE DELLA PAR CONDICIO DA PARTE DI LOMBARDIA NOTIZIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 aprile 2025 – Con decreto del 24 marzo 2025, il ministro dell’Interno ha fissato la data di svolgimento delle elezioni amministrative nelle Regioni a Statuto ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 e gli eventuali turni di ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

La consultazione elettorale interessa 18 Comuni della Lombardia.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale numero 75 del 31 marzo 2025, sono inoltre stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione di cinque referendum popolari abrogativi con convocazione dei relativi comizi per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Dalla data di convocazione dei referendum , “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni” (art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Le attività di comunicazione riguardanti i Comuni in cui si vota e le materie dei cinque quesiti referendari, sono consentite solo se presentano i caratteri della impersonalità e della indispensabilità per l’efficace svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione.

La disposizione, volta a tutelare il libero espletamento del diritto di voto del cittadino, non intende impedire in assoluto le attività di comunicazione: le consente, purché siano effettuate in forma impersonale e risultino indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni attribuite alle amministrazioni pubbliche.

