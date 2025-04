Rho. Lunedì dell’alimentazione: il 14 aprile si parla della “Dieta del cuore”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 aprile 2025 – Lunedi 14 aprile 2025, alle ore 20.45, all’Auditorium Padre Reina in via Meda si terrà il prossimo incontro dei Lunedì Rhodensi dell’Alimentazione, workshop di Alimentazione e Stili di Vita a cadenza semestrale ideati per sensibilizzare la cittadinanza in merito alla propria salute e a come preservarla al meglio.

Argomento dell’incontro, dal titolo “LA DIETA DEL CUORE“, saranno le malattie cardiovascolari e la prevenzione delle patologie cardio-metaboliche. La serata mira a informare sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza, ponendo una domanda chiave: è possibile valutare la salute del cuore e stimare il rischio di sviluppare malattie cardiometaboliche?

Relatore sarà il professor Giuseppe De Angelis, medico cardiologo, direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Rho nell’ambito dell’ASST Rhodense.

“La prevenzione primaria si basa sulla promozione di uno stile di vita sano, sulla consapevolezza e sull’adozione di abitudini corrette che si ottengono anche tramite una corretta informazione sulla salute”, ricorda il dottor Giovanni Seveso, medico dietologo e direttore scientifico dei Lunedì Rhodensi dell’Alimentazione. Un’opportunità concreta nell’attività di sensibilizzazione della popolazione e di educazione alla salute.

“Nei Lunedì dell’Alimentazione – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi, assessore alla Salute – ci affidiamo a esperti capaci di confutare tesi non corrette e di fugare i dubbi delle persone, convinti che sia fondamentale garantire una prevenzione diffusa. Il professor De Angelis, oltre a garantire massima competenza sulla Cardiologia, vanta anche una valida capacità comunicativa. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, certi che possa fornire a tutti importanti informazioni”.