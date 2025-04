Torna alla piscina Bianchi di Trieste lo spettacolo del Trofeo Calligaris

TRA PASSATO E PRESENTE Il Trofeo Romana Calligaris e la vasca della Piscina Bianchi hanno sempre ospitato campionesse e campioni del nuoto; anche quest’anno non mancheranno i personaggi da copertina. Nelle scorse edizioni si sono potuti ammirare nomi del calibro di Federica Pellegrini, che nel 2019 in occasione dell’evento dedicato ai festeggiamenti per il centenario della Triestina Nuoto, diede spettacolo davanti a un pubblico in visibilio.Non solo da Divina del nuoto azzurro, a Trieste sono scesi in acqua, tra gli altri, anche Laszlo Cseh, Gabriele Detti, Zsuzsanna Jakabos.Record Mondiali, medaglie olimpiche, autori di pagine di storia della disciplina non mancheranno neppure sabato 10 e domenica 11 maggio: ad oggi i fari saranno puntati su Luca Dotto, uno dei nomi simbolo dello stile libero italiano degli anni 2000 a suon di medaglie di peso e record tricolori, e sull’ungherese Szebaszstian Szabo, due volte finalista con la staffetta 4×100 stile libero alle Olimpiadi e uno dei più forti specialisti della vasca scorta al mondo nella velocità (farfalla e stile libero).Accanto a questo duo da sogno che regalerà un 50 stile libero da urlo saranno della partita una folta rappresentanza magiara, vari club sloveni e dei componenti della nazionale italiana. Il Trofeo Calligaris è sinonimo anche di nuoto paralimpico ad altissimo livello e così a Trieste si riproporranno sfide già viste alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ma non solo.