Arte e Cura si Incontrano all’Ospedale San Carlo

Un pannello decorativo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Boccioni per umanizzare gli spazi ospedalieri

(mi-lorenteggio.com) Milano,3 Aprile 2025 – Inaugurata questa mattina l’iniziativa artistica realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Statale Boccioni di Milano, in collaborazione con l’Ospedale San Carlo dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Il progetto, che ha previsto la realizzazione di un pannello decorativo, nasce con l’intento di rendere più accoglienti e umanizzati gli spazi della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal Dr. Paolo Guarnerio.

Negli ambienti ospedalieri, dove la funzionalità è spesso prioritaria, gli spazi comuni possono apparire freddi e impersonali. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare la percezione dell’ambiente ospedaliero, offrendo a pazienti, familiari e personale sanitario un luogo più sereno e accogliente. L’arte, con il suo potere evocativo, diventa un elemento di conforto e bellezza, capace di alleggerire il peso emotivo dell’esperienza ospedaliera.

Partendo da una riflessione sull’aspetto decorativo di Giò Ponti, architetto che progettò l’Ospedale San Carlo, gli studenti hanno sviluppato una serie di idee che si sono trasformate in singole proposte. Il risultato finale è stato il pannello decorativo realizzato dalla studentessa Matilde Prestia, classe 4°, che rappresenta un paesaggio naturale, dove la vegetazione e l’acqua creano una visione armoniosa, capace di trasmettere tranquillità. L’iniziativa ha permesso agli studenti di sviluppare competenze artistiche e di sperimentare un approccio comunitario e solidale attraverso il loro contributo alla collettività.

Matilde Prestia, studentessa della 4ª del Liceo Artistico Boccioni, autrice dell’opera, ha dichiarato “Questo progetto è stata un’esperienza straordinaria. Sapere che la mia opera potrà rendere l’ambiente ospedaliero un po’ più accogliente per i pazienti e il personale mi riempie di orgoglio. L’arte ha il potere di trasmettere emozioni e spero che questo pannello possa donare un momento di serenità a chiunque lo osservi. Inoltre, lavorare a un progetto reale, con un impatto concreto sulla comunità, è stato molto formativo e gratificante. Mi auguro che iniziative come questa possano continuare in futuro.”

L’opera è stata finanziata interamente dal personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia, segno di un impegno condiviso per migliorare l’ambiente ospedaliero.

“Sono felice della realizzazione di questo pannello decorativo, che rende la nostra struttura più piacevole e accogliente. Mi auguro che questa collaborazione con il Liceo Artistico Boccioni possa proseguire in futuro”, ha dichiarato il Dr. Paolo Guarnerio, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Carlo.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come arte e sanità possano collaborare per migliorare il benessere di chi vive e lavora in ospedale, unendo bellezza e cura in un unico gesto di umanità.

