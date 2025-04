Bareggio. LINEE DI INDIRIZZO NUOVO PGT: MERCOLEDI’ IL PRIMO INCONTRO

Il sindaco: “Sarà un piano in continuità con le politiche urbanistiche di questi anni,

tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a darci suggerimenti”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 3 aprile 2025. Mercoledì 9 aprile alle 20.45 in sala consiliare (via Marietti) incontro per la presentazione delle linee di indirizzo della nuova Variante generale al Piano di Governo del Territorio. “L’invito a partecipare – afferma il sindaco Linda Colombo, che ha la delega all’Urbanistica – è rivolto a tutti i cittadini e gli operatori perché il nostro obiettivo è arrivare a un Piano che sia il più possibile condiviso. Ogni idea, ogni suggerimento sono bene accetti e avranno la massima considerazione per disegnare insieme la Bareggio di domani”.

La Variante, spiega il sindaco, sarà in continuità con le politiche urbanistiche di questi anni, basate

sulla razionalizzazione del consumo di suolo e sul recupero delle grandi aree dismesse presenti a

Bareggio. “Tra i progetti che intendiamo attuare – conclude il primo cittadino – la valorizzazione

delle cascine e delle aree di campagna anche attraverso una Rete Verde Comunale, lo sviluppo di

una rete ciclabile e l’incremento di edifici pubblici, in particolare strutture sportive e spazi per attività sociali e culturali”.

L’incontro della prossima settimana sarà il primo di una serie di appuntamenti all’insegna della

partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza. Il 13 e il 27 maggio, con partenza alle 17, ci saranno due “passeggiate” attraverso i principali punti di interesse del paese: la prima dalla

Brughiera a San Martino, la seconda dal Parco Arcadia al centro storico. E’ stato inoltre predisposto un questionario al seguente link: https://forms.office.com/e/q8Abe1en5u?origin=lprLink.

Redazione