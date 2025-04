CASH & ROCKET ANNUNCIA I CHARITY PARTNER DEL CAR TOUR 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 Aprile, 2025 – CASH & ROCKET è orgogliosa di annunciare Save the Children e Sumbandila come Charity Partner ufficiali del Car Tour 2025 in Italia.

Durante quattro emozionanti giornate, 40 auto sportive rosse, guidate da 80 donne straordinarie, attraverseranno alcune delle destinazioni più iconiche d’Italia, raccogliendo fondi e sensibilizzando il pubblico su cause che possono davvero fare la differenza. CASH & ROCKET è entusiasta di tornare in Italia per il Car Tour 2025 che partirà da Roma, attraverserà la Costiera Amalfitana e la Calabria, per poi approdare in Sicilia con tappe a Catania e Taormina. L’evento è accolto con entusiasmo dalle amministrazioni locali, con i sindaci delle città coinvolte pronti a sostenere e celebrare questa iniziativa dal forte impatto sociale.

Il CASH & ROCKET Car Tour non è solo un viaggio su quattro ruote, ma un vero e proprio movimento che punta a generare un impatto sociale concreto e duraturo. Per l’edizione 2025, il tour sosterrà due straordinarie organizzazioni benefiche: Save the Children, punto di riferimento globale nella tutela dei diritti e del benessere dei bambini, e Sumbandila, un’associazione no-profit che offre istruzione e mentorship ai giovani delle zone rurali del Sudafrica.

Grazie ai fondi raccolti durante il tour, entrambe le organizzazioni potranno ampliare il loro raggio d’azione e portare un cambiamento tangibile nelle comunità di tutto il mondo. Ogni anno, il Tour raccoglie oltre £400.000 per progetti di empowerment femminile e per il 2025 l’attenzione sarà rivolta in particolare a progetti di educazione per donne e ragazze.

Save the Children si impegna affinché ogni bambino, ovunque nasca, abbia la possibilità di crescere sano, istruito e protetto. Da oltre 100 anni, l’organizzazione è in prima linea nella difesa dei diritti dell’infanzia, affrontando sfide cruciali come l’accesso all’istruzione, la salute e la protezione. Il Tour 2025 in Italia contribuirà a finanziare il Fondo Emergenze di Save the Children, garantendo supporto educativo ai bambini colpiti da crisi umanitarie e aiuterà a sostenere i programmi scolastici nel Regno Unito.

Sumbandila opera nelle zone rurali del Limpopo, in Sudafrica, offrendo a bambini un’istruzione di altissimo livello per sostenerli a diventare i leader di domani, capaci di creare un vero impatto nelle loro comunità.

“Siamo onorati di collaborare con Save the Children e Sumbandila per il Car Tour 2025”, ha dichiarato Julie Brangstrup, fondatrice di CASH & ROCKET. “In un momento in cui i tagli agli aiuti mettono a rischio il supporto per chi ne ha più bisogno, è più importante che mai raccogliere fondi e dare visibilità al lavoro straordinario di queste organizzazioni. Entrambe stanno facendo la differenza nella vita di moltissime persone e siamo orgogliosi di poter contribuire alla loro missione attraverso la nostra piattaforma.”

A rendere il Tour ancora più speciale sarà la partecipazione di un gruppo di donne eccezionali. Nel corso degli anni, hanno preso parte all’evento personalità di spicco quali Patricia Arquette, Ashley Graham, Paris Hilton, Jodie Kidd, Selita Banks, Margherita Maccapani Missoni, Maria Grazia e Delfina Delettrez Fendi. Insieme, queste donne hanno un seguito globale di oltre 70 milioni di persone, contribuendo a dare visibilità ai partner benefici e alle loro missioni.

CASH & ROCKET non si limita a raccogliere fondi per progetti benefici, ma ha dato vita a una vera e propria community globale di donne che si sostengono a vicenda. Oltre al Car Tour annuale, le partecipanti sono coinvolte tutto l’anno attraverso eventi esclusivi, incontri virtuali e iniziative che creano un impatto positivo duraturo.

Dal 2011, CASH & ROCKET ha raccolto più di £4,7 milioni per beneficenza, dimostrando che quando le donne si uniscono, l’impatto è senza limiti. Il Car Tour 2025 continuerà questa straordinaria eredità, assicurando che i fondi raccolti vadano a sostenere il lavoro di Save the Children e Sumbandila, per migliorare la vita di bambini e comunità in tutto il mondo.

Seguiranno maggiori sul Car Tour 2025, sulle incredibili donne che guideranno il cambiamento e su come partecipare per sostenere queste cause straordinarie.

CASH & ROCKET

Fondata dall’imprenditrice Julie Brangstrup nel 2011, CASH & ROCKET è una rete globale di donne influenti unite dalla passione per la filantropia, l’empowerment e il cambiamento. Attraverso il Tour automobilistico annuale e una serie di eventi esclusivi, i membri si supportano reciprocamente, raccolgono fondi per cause benefiche e danno vita a un movimento globale in cui le donne aiutano altre donne a fare la differenza. Per maggiori informazioni www.cashandrocket.com.

Save the Children

Save the Children è la più importante organizzazione indipendente al mondo dedicata ai bambini. Da oltre 100 anni, lavora per garantire a ogni bambino l’opportunità di crescere sano, istruito e protetto. Con progetti che spaziano dall’educazione alla salute, dalla protezione dell’infanzia agli aiuti umanitari, Save the Children è impegnata a creare un cambiamento concreto e duraturo nella vita di milioni di bambini.

Sumbandila

Sumbandila è un’organizzazione no-profit che opera nelle zone rurali del Limpopo, in Sudafrica. La sua missione è offrire ai bambini più vulnerabili un’istruzione di eccellenza e un percorso di mentoring, fornendo loro gli strumenti per diventare leader del futuro e portare un impatto positivo nelle loro comunità e nel loro Paese.