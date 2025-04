Como, contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, la Polizia di Stato arresta due pusher irregolari, trovati un etto di droga e “trappole difensive”

(mi-lorenteggio.com) Como, 3 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne marocchino, irregolare sul territorio e incensurato ed un connazionale di 36 anni, irregolare sul territorio, con precedenti specifici per spaccio di droga.

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Como ha organizzato l’ennesimo blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive, in particolare nel territorio di Cadorago ed aree immediatamente limitrofe.

Gli uomini della Squadra Mobile di Como, dopo aver attentamente monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, hanno individuato una zona dove i due marocchini avevano installato la loro base operativa.

Raggiunta l’entrata del boschetto e penetrati nella boscaglia, hanno dapprima dovuto aggirare una pericolosissima “trappola difensiva” – fili di ferro di colore verde che si mimetizzano con la vegetazione, legati da un albero all’altro e ad altezza uomo, collocate ad arte dagli spacciatori per cercare di fermare fisicamente le forze dell’ordine nei momenti in cui vengono inseguiti – per poi cogliere di sorpresa i due marocchini, che, vistisi scoperti hanno tentato inutilmente la fuga, venendo raggiunti e così arrestati.

Nella immediata disponibilità dei due marocchini, sono stati trovati, 80 grammi di eroina, 25 grammi di cocaina, denaro contante pari a 1000 euro, un bilancino di precisione per pesare le dosi e alcuni telefonini, il tutto sequestrato in quanto ritenuto corpo del reato.

Portati in Questura sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti; avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto il loro processo per direttissima, fissandolo per questa mattina alle 11.00.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di droga, così come voluto fortemente dal Questore di Como Marco Calì che, recepite le istanze provenienti dal territorio come emerso durante i tavoli tecnici tenuti in Prefettura, attraverso i vari uffici della Questura sta pianificando costanti blitz che hanno portato in questi ultimi mesi a diversi arresti e smantellamento di numerosi bivacchi e market di droga all’aperto.