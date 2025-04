GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDì 3 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta regionale, in programma oggi, giovedì 3 aprile.

PRESIDENTE FONTANA A VERNISSAGE MIART 2025

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa, alle ore 18, al vernissage organizzato in occasione della 29ª edizione di Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che aprirà ufficialmente il 4 aprile. Tra proposte locali e internazionali, realtà italiane di primo piano e alcune delle più importanti gallerie straniere, Miart presenta progetti che raccontano oltre un secolo di storia dell’arte facendo dialogare scultura e pittura, disegno e installazione, video e fotografia.

– ore 18, Allianz MiCo Central-Level 0 (viale Lodovico Scarampo, Gate 5 – Milano).

—————————

MILANO, ASSESSORE MAIONE A CONVEGNO SU TRANSIZIONE ENERGETICA DEL SETTORE INDUSTRIALE

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia partecipa a Politecnico di Milano-Bovisa al convegno ‘L’Industria del futuro, soluzioni innovative per la transizione energetica: dalla carbon capture al biometano’ dedicato al contributo del comparto industriale al percorso di decarbonizzazione.

ore 10, Politecnico di Milano-Bovisa (via Lambruschini – Milano), EN:lab dipartimento di energia-edificio 31.

———————

ROMA, ASSESSORE LUCENTE A CONVEGNO ‘SMART MOBILITY E INNOVAZIONE URBANA’

L’assessore ai trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, partecipa al convegno ‘Smart mobility e innovazione urbana. Verso una nuova visione delle città’. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sul sito https://webtv.senato.it

– ore 10, Senato della Repubblica (Piazza Madama – Roma), Sala Caduti di Nassirya.

——————————

CREMONA, ASSESSORE CARUSO PRESENTA BANDO ‘AVVISO UNICO CULTURA 2025’

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, incontra i soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali per presentare il bando ‘Avviso Unico Cultura 2025’ che prevede stanziamenti per oltre 5 milioni di euro.

-ore 11, Museo del Violino (Piazza Guglielmo Marconi, 5 – Cremona).

—————————

LODI, ASSESSORE MAZZALI IN VISITA ISTITUZIONALE

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali è in vista nel Lodigiano dove fa le seguenti tappe:

– ore 10.30, conferenza stampa Provincia di Lodi (via Fanfulla, 14);

– ore 11.00, visita al Tempio dell’Incoronata di Lodi e centro storico;

– ore 11.45, San Colombano al Lambro (MI), visita guidata dell’Azienda Vitivinicola Nettare dei Santi (via Capra, 17)

– ore 14.45, visita guidata del Caseificio Zucchelli (cascina Marmorina, 18 – Orio Litta).

—————————-

MANTOVA, ASSESSORE CARUSO PRESENTA BANDO ‘AVVISO UNICO CULTURA 2025’

Dopo la tappa di Cremona, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, incontra anche a Mantova i soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali per presentare il bando ‘Avviso Unico Cultura 2025’ che prevede stanziamenti per oltre 5 milioni di euro.

Palazzo Soardi (via Frattini, 60 – Mantova), Sala Stemmi.

Redazione