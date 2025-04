MONTENAPOLEONE DISTRICT: AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA “MONTENAPOLEONE DESIGN EXPERIENCE”

TRA ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE

MonteNapoleone District – l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – partecipa alla Milano Design Week 2025, promossa dal Comune di Milano, con la “MonteNapoleone Design Experience 2025”, per valorizzare le sinergie tra design italiano, moda, lusso e arte.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2025. Dal 7 al 13 aprile, il Quadrilatero della Moda si trasforma quindi nel “Quadrilatero del Design”, animandosi con protagonisti ed eventi organizzati dai prestigiosi Brand nelle rispettive boutique. Numerose le collaborazioni inedite previste in calendario con un focus sulla centralità dell’artigianato e del fatto a mano, vera essenza ed elemento distintivo del “Made in Italy”, oltre a un’attenzione particolare a tematiche attuali e di interesse condiviso, che spazieranno dalla sostenibilità all’economia circolare. Per facilitare la localizzazione delle diverse iniziative, l’Associazione predisporrà un totem segnaletico con la mappa delle boutique del distretto.

Tra le novità di questa edizione della kermesse, nella cornice unica diVia MonteNapoleone, 16 verrà allestita “LABox-Il laboratorio in scatola”, un’esperienza immersiva nata dalla collaborazione tra due storici marchi italiani, Pisa 1940 e Promemoria che, interpretando i loro spazi come luoghi di intreccio tra storie e culture diverse, faranno (ri)scoprire il valore dell’artigianalità abbinata al design. Nello speciale “laboratorio su strada”, allestito come un salotto con arredi in legno ispirati agli antichi laboratori, un artigiano orologiaio sarà a disposizione dalle 10.30 alle 18.30 per raccontare l’arte dell’orologeria, mostrare le raffinate tecniche di precisione che si celano dietro questa affascinante professione e guidare i visitatori nel montaggio e smontaggio di un meccanismo orologiero. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente presso LABox, al sito www.pisa1940.com, oppure tramite QR code esposto sui totem collocati lungo via MonteNapoleone.

Il legame tra design contemporaneo, artigianato e storia sarà il tema dell’esposizione al Museo Bagatti Valsecchi raccontato da una serie di progetti, tra cui “The Secret Soul of Useful Things”, un omaggio ai 10 anni di Marta Sala Éditions con pezzi iconici, tra cui con la poltrona Savonarola Pier Fausto, creata per il museo in collaborazione con Lazzarini & Pickering. Giovanna Ferrero Ventimiglia presenterà “Piccoli Smalti”, una riflessione sullo smalto cloisonné che unisce arte e design, mentre la “Riant Collection” celebra l’eccellenza dell’artigianato attraverso l’incontro di tessile e ceramica. Infine, Lorenzo Palmeri con “A Secret Place” propone un’installazione che intreccia passato e futuro, con quattro oggetti di OTTA Nice Things. L’ingresso è libero e gli orari sono prolungati per permettere a tutti di godere delle opere esposte.

Nel solco della consolidata collaborazione con l’Associazione attiva dal 2014, Audi esporrà in via MonteNapoleone un richiamo in scala dell’installazione immersiva site specific “Drift Us” ideata dal duo di artisti olandesi DRIFT e realizzata per l’House of Progress allestita presso il Portrait Milano in Corso Venezia 11. Dedicata alla sintesi dei concetti Audi di flexibility e ability, quest’anno la Casa dei quattro anelli presenterà un progetto dedicato alla flexibility, interpretato dalle due piattaforme premium espressioni dell’Avanguardia del Brand con due delle sue declinazioni stradali, la nuova Audi A6 Avant e l’Audi A6 Avant e-tron in ambito elettrico, massima espressione della flessibilità tra tecnologia termica e full electric.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha così commentato: “La Design Week è un appuntamento strategico fondamentale per Milano e per il MonteNapoleone District, consolidando ulteriormente il ruolo della città come capitale internazionale della creatività. In un contesto dove design, arte e moda si intrecciano, la settimana del design diventa il palcoscenico ideale per generare un valore culturale ed economico di grande rilievo, nonché un momento di straordinaria attrattività e di incremento del traffico nel Quadrilatero. Attraverso una continua ricerca della qualità e una costante valorizzazione delle eccellenze, MonteNapoleone District conferma il proprio impegno nella crescita e nell’internazionalizzazione di Milano sulla scena globale, rafforzando il posizionamento del Quadrilatero della Moda come distretto di riferimento per il lusso, l’innovazione, la tradizione e il lifestyle”.

MonteNapoleone District è l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner. Obiettivo dell’associazione è far conoscere le prestigiose vie del Quadrilatero della moda, non solo come tempio dello shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi in cui storia, tradizione, creatività e innovazione si fondono. Con l’intento di accrescere costantemente la qualità del servizio e dell’offerta, l’associazione mira a consolidare il primato di Milano a livello internazionale nelle sue espressioni più tipiche: Fashion, Design, Food & Beverage, Hospitality, Made in Italy.

Tutte le info al sito: www.montenapoleondistrict.it