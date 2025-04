Rho. Concorso artistico in vista del Festival delle culture del 7 giugno

Rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primarie di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 aprile 2025 – Il Consiglio Cittadino Migranti del Comune di Rho, in collaborazione con la Cooperativa Intrecci e l’#OP Cafè di Rho, organizza anche quest’anno il Festival delle Culture, tradizionale appuntamento nato per celebrare insieme tutte le culture del mondo. L’evento si terrà il prossimo 7 giugno in centro, a partire dalle ore 15.30. Un’occasione di incontro, scambio e festa per tutta la cittadinanza.

Nell’ambito delle attività collegate al Festival, quest’anno gli organizzatori promuovono un concorso artistico rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole primarie di Rho, per promuovere il pensiero interculturale attraverso l’espressione artistica. Tema scelto è “Le differenze che ci uniscono”: i partecipanti avranno la possibilità di esprimere la loro creatività realizzando un disegno ispirato al tema del concorso e consegnandolo entro il 15 maggio 2025.

Ogni studente potrà presentare un solo elaborato, che dovrà essere realizzato in formato A4: sul retro dell’opera dovranno essere indicati il nome, il cognome, la scuola frequentata, la classe e la sezione. Sarà possibile utilizzare qualsiasi tecnica artistica, purché il disegno non sia incorniciato. Gli elaborati dovranno essere raccolti negli appositi contenitori presenti nelle scuole partecipanti.

I nonni dell’#OP Cafè di Rho, ammirati i lavori, selezioneranno le tre creazioni più rappresentative del tema. Tutti i lavori saranno esposti in Piazza San Vittore durante il Festival delle Culture il 7 giugno e gli autori delle tre migliori creazioni riceveranno un premio speciale durante la manifestazione in piazza. L’iniziativa coinvolge l’assessorato alla Cultura guidato da Valentina Giro e l’assessorato alla Scuola guidato da Paolo Bianchi.

Il Consiglio Migranti offre sempre occasioni di dialogo tra le culture. L’appuntamento del 7 giugno si configurerà come una nuova giornata di ascolto e di incontro, che attira sempre anche i più piccoli per le danze e il clima festoso che si respira. Il concorso artistico offre ai più giovani cittadini l’opportunità di confrontarsi con il pensiero interculturale, a partire dalle loro esperienze personali, dalla loro visione della società. Sarà interessante cogliere gli spunti che i disegni potranno veicolare. Il Festival delle Culture diventerà anche un’opportunità per mettere in contatto diverse generazioni attraverso l’arte e la creatività: i bimbi faranno disegni che i nonni valuteranno. Le scuole potranno trarre spunti per educare al rispetto della diversità.

Redazione