Rho. Festa degli Aquiloni al Parco Europa sabato 12 aprile

Edoardo Borghetti fa volare le sue creazioni, si inaugura il chiosco

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 aprile 2025 – Sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 14.30, il Parco Europa tornerà a illuminarsi di colori con la Festa degli Aquiloni. A far volare le sue splendide creazioni sarà il rhodense Edoardo Borghetti che nel 2024 ha festeggiato trent’anni di attività con l’Associazione Italiana Aquiloni VolaRho cui ha dato vita nel 1994. Borghetti è noto ai ragazzi per i suoi numerosi laboratori in cui ha insegnato a ritrovare gioia ed entusiasmo portando aquiloni colorati nel cielo. La sua specialità sono gli aquiloni giganti, quelli che lo hanno reso famoso nei più importanti festival internazionali del settore, da Cervia, in Italia, fino a India, Canada, Malesia, Thailandia, Indonesia, Cina, Giappone, Australia, Sud Africa, Inghilterra, Francia, Germania, Ucraina.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’assessorato alle Piccole cose, commercio e partecipazione, coordinato da Maria Rita Vergani, e la nuova gestione del chiosco del parco Europa. L’invito a partecipare è in particolare rivolto ai bambini e ai loro genitori. Come già nel 2023, sarà davvero una grande festa all’aperto. La Festa degli Aquiloni sarà anche l’occasione per l’apertura ufficiale del chiosco all’interno del parco, grazie alla nuova gestione affidata in convenzione a Simone Angius, che potrà garantire merenda, bevande per i presenti, dj set per l’intero pomeriggio e varie promozioni. Il chiosco non si chiamerà più “Europa”, ma “The chill”, nome che richiama la modalità relax nel gergo utilizzato dai giovanissimi.

Obiettivo è creare un momento di festa aperto a tutti. In caso di maltempo l’evento verrà riprogrammato.