Rho. Magic Light Garden Experience ha conquistato 5.100 visitatori

Un luogo già pieno di fascino ha permesso esperienze magiche, da sogno

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 aprile 2025 – Domenica 30 marzo si è conclusa la Magic Light Garden Experience in Villa Burba: le sei installazioni luminose nel giardino storico hanno conquistato oltre 5.100 visitatori. Il pubblico ha apprezzato le installazioni, realizzando centinaia di foto e video condivise sui social. La magia della luce ha messo in risalto la bellezza delle piante maestose del parco, le musiche adeguatamente studiate sono state un vero inno alla primavera. Oltre ai rhodensi, molti i visitatori attratti dai comuni limitrofi e non solo: i visitatori sono arrivati da Novara, Varese e Milano, ma abbiamo registrato anche turisti provenienti da altre regioni lontane.

Nonostante il meteo poco fortunato nella prima settimana, il percorso ha avuto un buon successo, registrando nell’ultimo weekend di bel tempo oltre 2.000 ospiti in sole tre serate.

Field of Light vedeva cinque grandi petali formati da migliaia di punti luminosi variare come i colori su una tela.

Tree of life ha valorizzato il Celtis Australis che risale al 1800, con le sue maestose radici.

Dream Portal è stato un tunnel dinamico con ben 10mila punti luce programmati su musiche differenti, mentre Stargate ha reso magnifico il pergolato di glicine.

Planet Earth ha portato tutti gli sguardi verso l’alto, ricordandoci la bellezza della nostra Terra.

Infine, Parole ed Emozioni ha dato forza ai desideri: tantissimi i selfie davanti alle scritte luminose, evidenziate dalle cornici.

Un esito positivo, che premia il lavoro svolto dagli allestitori e dall’Amministrazione comunale.

“La proposta è stata apprezzata e ha avuto successo, il meteo dell’ultima settimana ha fatto impennare i numeri – commenta Valentina Giro – E’ stato uno sforzo importante per molti uffici comunali: abbiamo trasformato un luogo già ricco di fascino in un’esperienza magica, capace di coinvolgere persone di tutte le età. Degli oltre 5000 biglietti, una quota è stata dedicata a progetti di inclusione sociale, offrendo degli omaggi in collaborazione con Caritas e con il progetto Rhoasi, che si occupa di giovani, mentre altri omaggi sono stati dedicati agli studenti coinvolti in progetti di teatro. Molte associazioni del territorio hanno apprezzato la proposta e hanno partecipato in gruppo, un’occasione di stare insieme e vivere il parco sotto una nuova luce. Intorno a questo evento si è mossa tutta la comunità, un segno di partecipazione che ci spinge a creare insieme nuovi momenti speciali per i nostri cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al progetto, oltre a chi ha voluto apprezzare le installazioni e ne ha raccontato la bellezza a parenti e amici, invogliando a visitare il percorso”.

Un ringraziamento anche agli sponsor, Nuovenergie, Rho Center, Mastrorlando, Ferretti Casa e Caffè Letterario Bistrot, che hanno sostenuto l’evento con un contributo complessivo di 40.000 euro.