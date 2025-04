SANTA MARGHERITA STAFFORA/PV. ENERGIE RINNOVABILI, MAIONE: NO DI REGIONE LOMBARDIA AL PARCO EOLICO ‘MONTE GIAROLO’

L’ASSESSORE: SAREBBE ALTERAZIONE IRRIMEDIABILE DEL PAESAGGIO, VOGLIAMO INVESTIMENTI COMPATIBILI CON I TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2025. La Regione Lombardia ha espresso un parere negativo al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul progetto del parco eolico denominato ‘Monte Giarolo’. Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico industriale che dovrebbe sorgere tra il territorio della Regione Piemonte e della Lombardia, interessando il Comune di Santa Margherita di Staffora (PV).

IL CANTIERE – Il cantiere per la realizzazione del parco eolico avrebbe una durata di 48 mesi e prevede l’installazione di grandi aerogeneratori, 20 in totale (8 nel parco eolico ovest e 12 nel parco eolico est), con potenza nominale complessiva pari a 124 MW.

IL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA – Per Regione Lombardia la realizzazione di quest’opera danneggerebbe in modo irreparabile l’ambiente, perché l’intervento porterebbe un’alterazione del paesaggio. Della stessa opinione anche i Comuni piemontesi interessati, che hanno dato parere negativo per le stesse motivazioni.

MAIONE: CREDIAMO IN RINNOVABILI MA NON A SCAPITO DI CONSERVAZIONE PAESAGGISTICA: “La Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – crede nelle energie rinnovabili, ma non a scapito della conservazione paesaggistica. Vogliamo un progresso sostenibile e compatibile con il nostro territorio e le sue peculiarità” .

Redazione