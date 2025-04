SOCIALISTI IN MOVIMENTO ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 5 APRILE A ROMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2025 – ROMA 5 APRILE. CONTRO IL RIARMO, è l’appello rivolto a tutti i cittadini italiani da parte di chi ha voluto promuovere sabato 5 aprile la manifestazione che si terrà a Roma per dire No alle armi e No all’Europa delle armi. Come tante altre forze politiche e associazioni che non sono tra i promotori della manifestazione, ma che vi aderiscono, anche l’associazione Socialisti in Movimento garantirà la presenza con una propria delegazione. Un’associazione socialista di socialisti, che conferma nel solco della propria tradizione il suo NO alla guerra e SI alla difesa intransigente della pace. Preoccupati di come si stanno sviluppando gli eventi in Europa e nel Mondo, e in modo particolare della piega guerrafondaia e bellicista dell’Unione Europea.

Se c’erano dubbi il voto di ieri del parlamento europeo conferma questa bruttissima e pericolosissima piega e per questa stessa ragione guardiamo con attenzione alla piazza del 5 aprile, una piazza che interpreta il sentimento della stragrande maggioranza del popolo italiano.

Che ripudia la guerra e la cultura della guerra, che è contro la corsa agli armamenti, che è contro un programma assurdo dell’Unione Europea, che dirotta risorse che devono essere destinate alla sanità, all’istruzione e ai servizi più urgenti per la collettività. Siamo anche noi dalla parte della stragrande maggioranza del popolo italiano che è contro la rincorsa agli armamenti che finanzia l’industria delle armi senza alcun beneficio per il nostro Paese. Che è contro un Europa che in pochi giorni mette sul tavolo 800 miliardi di euro per le armi, quando si tagliano gli stipendi, le pensioni e i servizi essenziali per i cittadini.

NO ALLA GUERRA, NO AI FINANZIAMENTI PER IL RIARMO