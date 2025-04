SPECIALE WEEKEND SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano 3 aprile 2025. Sabato 5 e domenica 6 aprile il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci organizza un weekend speciale nell’ambito della Milano Art Week, la settimana dedicata all’arte in tutte le sue forme, quest’anno in programma da martedì 1° a domenica 6 aprile. Giunta alla nona edizione, l’iniziativa vuole stimolare interrogativi sul presente e sul futuro, incoraggiando il dialogo interculturale.



Novità del weekend è l’attività Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute, realizzato dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Yakult Italia all’interno dell’iLab Alimentazione, pensato per accompagnare i bambini e le bambine assieme alle loro famiglie in un accattivante percorso scientifico e culturale attraverso la trasformazione del cibo, con un focus particolare sulla fermentazione.



Durante il weekend sono inoltre previste visite guidate alle Gallerie Leonardo da Vinci, attività interattive nell’iLab Leonardo per realizzare tessuti ispirandosi all’antica arte tessile e disegnare la natura come nel Rinascimento ed esperienze in realtà virtuale per esplorare capolavori artistici dalle pitture rupestri fino alle opere di Van Gogh e Salvador Dalí.

Per le bambine e bambini da 3 a 6 anni, in programma attività in Playlab per divertirsi con le forme, i materiali ei suoni della natura usando l’immaginazione e lo storytelling, costruire un mondo fantastico e giocare con luce e ombre oppure sperimentare equilibrio e stabilità.





iLAB ALIMENTAZIONE

Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute

In ogni angolo del mondo troviamo cibi di ogni tipo: dolci o salati, bianchi o colorati, gelatinosi o compatti, dall’odore acre o fruttato. La maggior parte si ottiene lavorando le materie prime per creare nuovi alimenti. Ma perché trasformiamo il cibo? Con becher e soluzioni sperimentiamo come cambiano i cibi quando vengono trasformati, scopriamo le loro proprietà, confrontiamo caratteristiche e consistenze. Con l’aiuto di una figura professionale esperta approfondiamo il tema della fermentazione, una delle più antiche trasformazioni del cibo, e discutiamo di come sia possibile oggi creare nuovi alimenti in grado di avere effetti su salute ed equilibrio. In collaborazione con Yakult.

Sabato 5 e domenica 6 ore 11.30 e 15.30

Dagli 8 anni | attività su prenotazione – massimo 8 partecipanti per turno

Durata 1 ora



Le attività nei laboratori sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Calendario delle attività Art Week > https://www.museoscienza.org/it/offerta/art-week