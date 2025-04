Tecnologia, Morelli: per transizione digitale serve sforzo di tutti. Governo impegnato su investimenti infrastrutture

(mi-lorenteggio.com) Roma 3 aprile 2025 – Dal punto di vista tecnologico “l’Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei” anche se “c’è stato un cambio culturale, per ragioni esogene come il Covid e le guerre, che il nostro paese ha dovuto affrontare” e che “ha spinto gran parte della popolazione italiana ad utilizzare nuove tecnologie”. Lo dice il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli intervenendo all’evento promosso da THEA Group ( The European House-Amborsetti ) ‘Forum finale della X Edizione della Community Cashless Society ’ a Cernobbio.

Ma a questo sforzo libero dei cittadini deve affiancarsi “l’impegno di tutti per modernizzare il paese senza lasciare indietro nessuno. Il Governo, dal canto suo, sta investendo su infrastrutture digitali, nuove normative e semplificazioni”.

La piccola media impresa “ossatura della nostra economia” – sottolinea – “secondo dati recenti, è arretrata rispetto al resto dell’offerta socioeconomica” dunque “diventa fondamentale un forte impegno da parte delle associazioni di categoria per recuperare il gap che le pmi da sole non riescono a sanare”.

Secondo Morelli serve “un cambio culturale per sostenere chi è rimasto indietro. La modernizzazione deve andare di pari passo con la libertà di scelta, la fiducia nelle tecnologie e l’accesso equo per tutti i cittadini”.

“Questa strada – prosegue il senatore – va consolidata attraverso tre pilastri fondamentali: la libertà del cittadino digitale; la responsabilità delle istituzioni, chiamate a garantire infrastrutture efficienti, norme semplici e incentivi intelligenti; e la fiducia come condizione essenziale, da costruire attraverso investimenti in sicurezza informatica, educazione digitale e cooperazione pubblico-privato. La vera innovazione non forza, ma convince”, conclude Morelli.

Redazione