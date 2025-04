Tulipania 2025: ritorna il Flower & Food Festival, tra street food e tulipani

(mi-lorenteggio.com) Terno d’Isola (BG), 3 aprile 2025 – È l’evento gastronomico più atteso della primavera, ed il primo Street Food Festival immerso in un campo mozzafiato di tulipani. L’originalissimo Flower & Food Festival di Tulipania unisce infatti la magia della fioritura primaverile dei tulipani alle irresistibili proposte culinarie dei migliori food truck. Un appuntamento imperdibile, che ogni anno richiama visitatori da tutta la Lombardia, in particolare dalla Brianza, Milano, Bergamo e Brescia.

UN FESTIVAL STREET FOOD UNICO

Tra migliaia di tulipani colorati si potrà vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile tra hamburger gourmet, vegetarian burger, arrosticini, burritos, panini gourmet, royal empanadas, fritti irresistibili e dolci prelibati. Il tutto cucinato al momento sotto gli occhi dei visitatori, creando un’atmosfera vibrante e gioiosa.

Per gli amanti dei drink, cocktail originali come Mojito, Spritz, Hugo e specialità floreali esclusive come il Tulicocktail, il Purple Prince alla lavanda e l’elegante bollicina Charmat Brut Tulipania. Presenti anche vini pregiati, birre artigianali e una vasta scelta di bevande analcoliche. Inoltre, questo street food straordinario include anche la colazione, con irresistibili novità come il Tulicappuccino, il Mushmellow Milk e il sorprendente Latte Lavanda e Cannella.

RACCOGLI IL TUO BOUQUET

Accanto all’offerta gastronomica sarà possibile raccogliere personalmente i tulipani e creare bouquet su misura, oltre ad acquistare bulbi e piante aromatiche, nel “Bulbo Market” e nel suggestivo “Tunnel delle aromatiche”.

ANIMAZIONE E LABORATORI PER TUTTI

Per un’esperienza ancora più coinvolgente in molte date ci saranno divertenti attività di animazione stile “tulivillaggio vacanze” con giochi aperitivi, giochi caffè e simpatiche interviste. Non mancheranno laboratori floreali e spettacoli dedicati a grandi e piccoli, per giornate piene di sorrisi e divertimento.

ACCESSO FACILE E COMODO

Tulipania si trova a Terno d’Isola (BG), vicino all’uscita Capriate della A4, con un comodo nuovo parcheggio asfaltato e illuminato con 120 posti aggiuntivi, per un accesso agevole.

QUANDO

Fioritura e Food Festival: Metà/fine marzo – fine aprile

Peonie: Metà/fine aprile – maggio

INGRESSO GRATUITO

L’ingresso a Tulipania è gratuito, tramite la TulipFidelity Card, ottenibile facilmente online. Un piccolo gesto per godersi gratuitamente una giornata straordinaria tra fiori, sapori e divertimento.

INFO E PRENOTAZIONI

Per rimanere aggiornato e prenotare è possibile farlo tramite il sito ufficiale www.tulipania.world.

Indirizzo: Via Marco Biagi, 95 – Terno D’Isola (BG)

Contatti: 371 320 8168

Facebook e Instagram: @tulipania.world

Redaziione