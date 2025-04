Una “zona rossa” anche a Rho nei pressi della Fiera durante il Salone del Mobile

Area sottoposta a vigilanza rafforzata al fine di prevenire reati predatori

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 aprile 2025 – Maggiore sicurezza e controlli rafforzati per il Salone internazionale del Mobile 2025, in programma dall’8 al 13 aprile al quartiere fieristico di Rho. La mattina del 2 aprile il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha definito un piano di intervento straordinario per garantire un ambiente sicuro ai visitatori e agli operatori del settore. Presenti all’incontro il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Rho Andrea Orlandi. L’evento, di portata internazionale, richiama ogni anno un elevatissimo numero di visitatori: per il 2025 si stimano 40.000-50.000 presenze giornaliere, con picchi fino a 80.000 persone. Nel 2024 i visitatori complessivi sono stati 300.000.

L’analisi dei dati relativi al periodo 2022-2024 ha evidenziato, durante lo svolgimento della manifestazione, un incremento significativo dei reati contro il patrimonio, con un numero di episodi più che raddoppiato rispetto alla media annuale nel Comune di Rho.

Alla luce di questi elementi, il Comitato ha deliberato l’adozione di una ordinanza prefettizia che istituisce una “zona rossa” nelle aree fieristiche più sensibili.

Le zone rosse sono state introdotte a Milano nei mesi scorsi, per rafforzare la sicurezza in aree particolarmente sensibili. Si tratta, dunque, di zone sottoposte a vigilanza rafforzata. La zona rossa attorno al “Polo fieristico di Rho” sarà limitata al periodo di svolgimento del Salone del Mobile 2025 e nasce “per prevenire comportamenti molesti e attività criminali, con il fine di garantire una maggiore tranquillità per cittadini e visitatori”.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi

Il provvedimento prevede “il divieto di stazionamento per individui che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere”. Le misure si affiancheranno ai già previsti servizi di controllo interforze “ad alto impatto”.

“Tenendo conto dei dati relativi agli anni scorsi e in piena sintonia con le forze dell’ordine, accolgo con favore la definizione della zona rossa. Ringrazio per questo il prefetto Claudio Sgaraglia, sempre attento alle richieste del nostro territorio, e tutte le forze dell’ordine – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Il Salone del Mobile porta migliaia di persone nell’area del polo espositivo e alla stazione ferroviaria di Rho Fiera: una rafforzata prevenzione dei reati predatori e di episodi di microcriminalità offre garanzie sia ai visitatori delle fiere sia ai rhodensi che transitano in quegli spazi”.