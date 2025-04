Al Mudec Photo di Milano KIKO presenta la mostra “Deep Beauty. Il dubbio della bellezza”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 aprile 2025 – KIKO Milano, marchio ambasciatore della bellezza italiana nel mondo, ha reso possibile la realizzazione della mostra Deep Beauty. Il dubbio della bellezza, curata da Denis Curti e ideata dal team creativo di Ogilvy Italia, sotto la direzione artistica di Giuseppe Mastromatteo Presidente e Chief Creative Officer.

L’esposizione, che si terrà al Mudec Photo di Milano dal 5 aprile al 25 maggio, sarà ad ingresso libero senza prenotazione, grazie all’importante contributo di KIKO Milano, che ha deciso di investire nell’arte e nella fotografia contemporanea, in un progetto dedicato alla bellezza e alle sue molteplici declinazioni.

La mostra ha l’obiettivo di analizzare l’evoluzione dell’idea di bellezza nel corso del tempo, dal XIX secolo ad oggi, presentando oltre sessanta opere di artisti importanti, quali Marina Abramović, David LaChapelle, Michelangelo Pistoletto ed Helmut Newton.

Il contributo di KIKO Milano a questa esposizione riafferma l’impegno del brand nella promozione della cultura e della creatività, per restituire valore al territorio e alla comunità in cui opera, rafforzando il proprio ruolo di attore responsabile nello sviluppo culturale ed economico, dimostrando come l’impresa possa essere motore di creatività e innovazione per tutta la comunità.

Simone Dominici, CEO di KIKO ha commentato: «Ogni persona è un universo, una combinazione di esperienze uniche, di emozioni e di sogni, e proprio in quella diversità risiede la ricchezza più inestimabile. Il nostro scopo, come Brand, è proprio quello di ispirare chi ci circonda e invitarlo a scoprire e abbracciare questa bellezza senza confini. Una bellezza che non è soggetta a modelli imposti ma che fiorisce nella sua diversità quando le permettiamo di brillare senza riserve».

L’invito ai visitatori dell’esposizione è quello di farsi trasportare dalle emozioni suscitate dalle opere fotografiche, sentendosi liberi di vivere sensazioni inedite, tenendo da parte stereotipi e barriere, perché la bellezza sa essere vasta e accogliente, anche e soprattutto nelle diversità, sulla scia di una forte spinta emotiva.

“La mostra Deep Beauty invita lo spettatore a perdersi, a sfuggire a qualsiasi ragionamento, perché la bellezza autentica i confini non li supera, semplicemente li smantella. E noi, non siamo di fronte a qualcosa da analizzare, ma a un’esperienza che ci attraversa e che disturba. Questo progetto esplora la bellezza che emerge dall’ossessione, dalla follia, dalla ricerca, dalla luce che modella il corpo e dal mistero ineffabile che solo l’arte, attraverso lo sguardo di questi autori che considero giganti, sa riconoscere e svelare”, afferma Giuseppe Mastromatteo, Presidente e Chief Creative Officer di Ogilvy Italia.

Sei le sezioni della mostra: Trasfigurazioni, che rimanda a camuffamenti corporei, identità multiple e celate e a sguardi deformi; Incanti, incentratasul bisogno delle persone di sentirsi accolte e protette anche a livello sentimentale; Vertigini, focalizzatasulla seduzione, l’attrazione e la provocazione; Labirinti, che accompagna l’incertezza, la perdizione, il fascino, il bisogno di libertà delle persone e l’enigma dell’esistenza; Nuovi Mondi, abitati dapersonaggi meta-umani accompagnati dall’inganno della perfezione, del prendersi cura di sé stessi e dei propri desideri, scendendo a patti con la propria forma; Artifici, dove la bellezza va oltre la bidimensionalità fotografica, per avvicinarsi alla tridimensionalità della realtà.

Sarà anche possibile fare online un’esperienza virtuale immersiva di Deep Beauty, in collaborazione con AQuest, accessibile anche tramite QR Code per approfondire le informazioni sulle opere in mostra.

Il catalogo dell’esposizione, edito da 24 Ore Cultura, comprende i testi di Denis Curti, Giuseppe Mastromatteo, Simone Dominici, Paolo Clerici, Giampaolo Paci, Ettore Molinario e Pier Luigi Gibelli, con il progetto grafico di Ogilvy Italia.

INFO UTILI:

MUDEC PHOTO – Museo delle Culture di Milano (Via Tortona, 56) www.mudec.it

DATE 5 aprile 2025 – 25 maggio 2025

ORARI MOSTRA – Lun 14.30 -19.30 | Mar, Mer, Ven, Sab, Dom 10.30 – 19.30 | Gio 10.30-22.30| Ingresso libero (Ultimo ingresso 30 minuti prima)

FOTO

Da sinistra: Giuseppe Mastromatteo (Presidente & CCO di Ogilvy Italia), Simone Dominici (AD di KIKO Milano), Michel Comte (fotografo e autore dello scatto alle sue spalle) e Denis Curti (curatore della mostra) Michel Comte

Carla Bruni (1996)

Crediti:

Courtesy Collezione Ettore Molinario

© Michel Comte