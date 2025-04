BCC Milano presenta il Bilancio Sociale 2024: un anno di crescita sostenibile, valore condiviso e radicamento territoriale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2025 – BCC Milano ha presentato ieri a Carugate il Bilancio Sociale 2024, confermando il proprio impegno per il territorio e la comunità.

La serata, aperta da Elisabetta Soglio, giornalista e responsabile del Corriere Buone Notizie, ha visto un dialogo tra la conduttrice e il Presidente Giuseppe Maino sui temi chiave del bilancio: sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale.

Le testimonianze Alessio Tavecchio, presidente della Fondazione Tavecchio, Roberto Mauri presidente della Cooperativa La Meridiana e Luisa Bruzzolo, direttore generale LILT Milano Monza Brianza –tre importanti partner della Banca – hanno contribuito a delineare il valore di una rete che lavora ogni giorno per il bene comune, attraverso il racconto di progetti concreti.

Il Bilancio Sociale 2024 rende conto in modo trasparente e dettagliato dell’impegno della Banca nel perseguire la propria missione mutualistica e di sviluppo sostenibile. Il Bilancio rappresenta non solo uno strumento di rendicontazione, ma una dichiarazione d’identità: quella di una Banca cooperativa radicata nella comunità, vicina ai territori, protagonista del cambiamento.

Nel 2024, BCC Milano ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo di attore sociale ed economico. Con 1,78 milioni di euro erogati a favore di 520 realtà locali (rispettivamente +17,5% e +6% sul 2023), l’istituto ha sostenuto iniziative nei settori della cultura, del welfare, dell’educazione, dello sport, della salute e dell’ambiente, contribuendo concretamente alla coesione sociale.

Tra le principali novità, la costituzione della Fondazione BCC Milano, avvenuta a dicembre 2024. L’ente, operativo dal 2025, avrà il compito di amplificare l’impatto dell’attività benefica della Banca, orientando risorse verso progetti ad alto valore civile e culturale, con un modello ispirato ai princìpi di sussidiarietà e mutualità.

Dal punto di vista economico e patrimoniale, BCC Milano si conferma una realtà solida e in crescita. A fine 2024, la Banca contava:

9,1 miliardi di euro di volumi intermediati

509 milioni di euro di fondi propri

67 filiali distribuite in 195 comuni su 7 province lombarde

564 dipendenti e 26.570 Soci, veri protagonisti del modello cooperativo

L’attenzione verso il territorio si traduce anche nella restituzione del valore aggiunto: oltre 156 milioni di euro sono stati impegnati tra collaboratori, Soci, Stato, collettività e sistema impresa. Le risorse umane rappresentano un asset strategico: nel 2024, sono state erogate oltre 45.000 ore di formazione a tutto il personale, confermando l’investimento continuo nello sviluppo delle competenze.

Sul piano ambientale, BCC Milano ha proseguito il percorso di efficientamento energetico, riduzione delle emissioni e gestione sostenibile delle risorse. Il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili: gli impianti fotovoltaici installati presso le sedi hanno prodotto circa 81.000 kWh, contribuendo a evitare l’emissione annua di oltre 30 tonnellate di CO₂.

In ambito culturale e sociale, il Progetto VIS (Valori, Idee, Sostegno) ha sostenuto 18 campagne di crowdfunding, permettendo di raccogliere oltre 230.000 euro a favore di iniziative promosse da associazioni e startup locali. Grazie al co-finanziamento della Banca, 17 progetti hanno raggiunto e superato il budget previsto.

Infine, il forte legame con la base sociale ha trovato espressione in numerose iniziative riservate ai Soci, tra cui viaggi, eventi, concerti e il progetto solidale Il valore di un dono, che ha raccolto 270.000 euro destinati a un centro di ricerca per la demenza senile promosso da La Meridiana di Monza.

Con il Bilancio Sociale 2024, trasmettiamo in azioni concrete il valore della nostra identità cooperativa – ha dichiarato Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano. Ogni cifra, ogni progetto, testimonia il nostro impegno quotidiano a sostenere il territorio e a intensificare il legame con le comunità. Nel corso del 2024 abbiamo rafforzato l’impegno per il perseguimento della nostra missione sociale, proseguendo gli investimenti nel campo della salute, realizzando e sostenendo nuove iniziative e partnership culturali e favorendo l’aggregazione tra la compagine sociale e l’ingresso di giovani Soci, con iniziative mirate a contribuire allo sviluppo e alla coesione del nostro tessuto sociale. Ringrazio di cuore tutti i Soci, i Collaboratori e gli Stakeholder per aver reso possibile questo percorso di crescita condivisa.

BCC Milano aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è la più grande Banca cooperativa della Lombardia e si colloca tra le prime cinque BCC a livello nazionale. La Cooperativa è composta da oltre 27.000 Soci. La Banca conta 112 mila Clienti e si avvale di 567 collaboratori e 67 sportelli, operativi su 194 comuni di sette province lombarde (Milano, Bergamo, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona). www.bccmilano.it

Nella foto: Giuseppe Maino, Presidente BCC Milano con la giornalista Elisabetta Soglio