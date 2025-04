Convegno di Prima la comunità: per un nuovo sguardo sulla Casa della comunità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2025. Sabato 5 aprile, dalle ore 9:45 alle 14:00, nella Sala Vismara dell’Istituto San Vincenzo di Milano (via Copernico 1), l’associazione Prima la comunità propone un convegno che si interroga sul futuro della Casa della comunità come snodo centrale di un nuovo modello di salute territoriale, fondato su governance partecipata, integrazione sociosanitaria e attivazione delle risorse locali.

Interverranno studiosi, amministratori e operatori del sistema pubblico e del Terzo settore per affrontare le sfide concrete poste dalle Case della comunità: dalla programmazione condivisa alla valorizzazione delle competenze diffuse, fino al ruolo degli enti locali e della cittadinanza attiva.

Un’occasione di confronto e approfondimento pensata anche per il mondo dell’informazione, utile per comprendere come sta cambiando il concetto stesso di salute, e perché la Casa della comunità non può ridursi a un semplice presidio sanitario.