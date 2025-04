Corsico. Più decoro in città con il servizio di “street tutor”

(mi-lorenteggio.com) Corsicom 4 arile 2025. Lo scorso anno, il servizio ha suscitato riscontri positivi, soprattutto tra i cittadini che hanno apprezzato il progetto. Per questo, anche quest’anno, a partire da inizio aprile, gli “street tutor” hanno ricominciato le attività a tutela del decoro cittadino. Ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle 19 a mezzanotte, gli operatori, appositamente formati anche per gestire le emergenze e con conoscenze di tecniche di mediazione interculturale, svolgono attività di informazione e sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti, la mancata raccolta delle deiezioni canine e disturbi alla quiete pubblica. La funzione di ordine pubblico è riservata e sempre garantita dalle forze dell’ordine, con cui gli “street tutor” collaborano, chiedendo l’intervento della polizia locale o dei carabinieri in caso di necessità e segnalando eventuali illeciti.

“Un servizio che rientra nella strategia di rafforzare la sicurezza integrata e contribuire al supporto del Comando di polizia locale e delle Forze dell’Ordine – commenta l’assessore Stefano Salcuni -. L’obiettivo è avere più uomini e donne in strada a contatto con la cittadinanza, dando maggiore impulso al concetto di polizia di prossimità. Gli “street tutor” lavorano a sostegno di cittadini e cittadine e per garantire decoro e rispetto delle regole”.

“Quest’anno il servizio attenziona anche la stazione ferroviaria di via Copernico – aggiunge il sindaco Stefano Martino Ventura –, un luogo che vogliamo tutelare e preservare dal degrado. In parallelo, continuiamo a investire sull’assunzione di nuovi agenti di polizia locale per rendere Corsico una città sempre più sicura e controllata”.

Redazione