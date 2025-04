IN ARRIVO LA 73° FIERA DEL VINO DI POLPENAZZE, LA PRIMA FIRMATA SGP GRANDI EVENTI

La storica agenzia specializzata in grandi manifestazioni di marketing territoriale si è aggiudicata l’organizzazione dell’edizione 2025 della storica Fiera del Vino di Polpenazze sul Garda

(mi-lorenteggio.com) Polpenazze del Garda (BS), 4 aprile 2025 – SGP Grandi Eventi è lieta di annunciare la 73ª edizione della storica Fiera del Vino, che si terrà a Polpenazze del Garda dal 23 al 26 maggio 2025. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon vino e delle tradizioni enologiche del nostro territorio.

La Fiera del Vino di Polpenazze rappresenta un evento di rilievo per il Lago di Garda e per l’intero panorama vitivinicolo italiano, un’occasione unica per scoprire e degustare le migliori etichette di vini provenienti dalle rinomate cantine locali e nazionali. L’evento offrirà ai visitatori una panoramica delle eccellenze enologiche, accompagnata da momenti di intrattenimento, cultura e gastronomia, per celebrare la tradizione vinicola che ha reso famoso il nostro territorio nel mondo.

SGP Grandi Eventi, con la sua trentennale esperienza nell’organizzare e gestire grandi momenti di marketing territoriale a carattere enogastronomico, si è rivelata l’interlocutore adatto per prendere le redini di quella che rappresenta una delle manifestazioni di maggior rilievo per il territorio gardesano, con la promessa di mantenere e superare le aspettative e i risultati che per 72 anni hanno consolidato il successo dell’iniziativa

Il programma, che verrà svelato a breve, si comporrà di momenti dedicati agli esperti del settore ma anche al grande pubblico, con degustazioni guidate e laboratori a tema, ma anche aree gioco dedicate alle famiglie e soprattutto tantissime occasioni imperdibili per scoprire tutte le ricchezze vitivinicole del territorio. A guidare le masterclass dedicate, sarà il sommelier e critico gastronomico Paolo Massobrio, tra i più celebri ed autorevoli nomi in àmbito enologico, giornalista del settore wine&food, che sarà il testimonial di questa nuova edizione della Fiera.

Ad accompagnare tutti i partecipanti, quattro giorni di musica ed intrattenimento, con artisti e band in grado di soddisfare i gusti anche del pubblico più esigente.

Protagoniste indiscusse della kermesse saranno le aziende vitivinicole e le cantine presenti, che proporranno i loro prodotti al pubblico con la consolidata formula dell’acquisto del calice da degustazione con cui si potranno assaggiare le diverse etichette dialogando per l’occasione con i loro produttori. A breve saranno disponibili tutte le informazioni per prenotare ed acquistare i calici e le modalità di accesso alla Fiera.

“La Fiera del Vino è una manifestazione che affonda le sue radici nella tradizione ma guarda al futuro, con una proposta che unisce il piacere della degustazione alla cultura del territorio e all’innovazione” afferma Stefano Pelliciardi, responsabile di SGP Grandi Eventi, organizzatore dell’evento. “Quest’anno, con la nostra esperienza, ci siamo impegnati a creare un’edizione ancora più ricca e coinvolgente, che possa attrarre non solo gli appassionati del vino, ma anche le famiglie e i turisti che vogliono scoprire la bellezza del lago, immergendosi nella storia e nella cultura che lega la produzione del vino a questo straordinario territorio”

L’edizione 2025 sarà anche un’importante vetrina per promuovere la qualità dei vini del Garda, un territorio che da sempre unisce la tradizione alla passione per la viticoltura, facendo della Fiera del Vino uno degli eventi più attesi del calendario.

Appuntamento quindi a Polpenazze del Garda, dal 23 al 26 Maggio 2025, per la 73° Fiera del Vino, promosso dal Comune di Polpenazze e organizzata da SGP Grandi Eventi, l’evento che ha come finalità la diffusione della conoscenza della nuova Doc Valtènesi che ha preso il posto della doc Garda Classico.

In foto Stefano Pelliciardi.

Redazione