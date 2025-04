In Stazione Centrale si fa Urban plogging Eco-runners al lavoro liberare la zona dai rifiuti grazie a Centrale District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2025 – Sabato 5 aprile torna l’ormai tradizionale appuntamento primaverile con il plogging urbano in Stazione Centrale organizzato da Centrale District, comitato che vede insieme oggi tutti i più importanti nomi dell’hospitaliy della zona fino a piazza della Repubblica, insieme ad attività commerciali, imprenditoriali, ludiche e sportive. Pratica nata in Svezia che consiste nel raccogliere rifiuti correndo (o camminando velocemente), il plogging di Centrale District è giunto quest’anno alla sua quinta edizione e, per chi vorrà, potrà essere svolto in compagnia dei propri amici animali.

L’appuntamento è alle ore 10.00 in piazza Duca d’Aosta davanti all’Excelsior Hotel Gallia, dove, dopo un welcome coffee offerto a tutti, i partecipanti saranno muniti di tutto l’occorrente necessario alla raccolta grazie alla partnership con Amsa: guanti, pinze e sacchetti.

In pettorina rosa, colore simbolo del Comitato, i partecipanti correranno fino a via Andrea Doria per fermarsi intorno alle 12.00 davanti allo Starhotels E.c.h.o dove i rifiuti raccolti saranno differenziati e pesati. Al termine della pesa, i partecipanti potranno ristorarsi al buffet gratuito allestito da Echo.

Chi avrà raccolto più rifiuti, si aggiudicherà un voucher per due persone per un ingresso di due ore nell’esclusiva Shiseido Spa dell’Excelsior Hotel Gallia con validità per tutto il 2025; inoltre, MyFamily, azienda leader nei prodotti per animali, metterà in palio per tutti i partecipanti porta sacchetti Just in Case e per il vincitore MyFamily Natural Pet Care – Kit da viaggio.

“L’Excelsior Hotel Gallia è un’icona storica nell’area della Stazione Centrale e da sempre si impegna attivamente per il miglioramento ambientale e il decoro urbano di questa parte della città. Un quartiere che, negli ultimi anni, sta vivendo una crescente riqualificazione e attrattività, in vista anche del suo ruolo strategico nelle prossime Olimpiadi Invernali.”, spiega Gianrico Esposito, General Manager Excelsior Hotel Gallia.

“Starhotels E.c.ho. è il primo albergo di Milano nato per rispondere alle esigenze di una clientela cosmopolita ed ecologicamente consapevole – commenta Lucia Basile, General Manager di Starhotels E.c.ho – Ogni gesto è studiato per garantire all’ospite un piacevole soggiorno all’insegna del relax, dell’efficienza nel rispetto di uno stile di vita green, contribuendo nel nostro piccolo alla salvaguardia del pianeta. Insieme a Centrale District, condividiamo la visione di un quartiere più pulito e attento al suo sviluppo sostenibile, valorizzando il territorio e il senso di comunità.”