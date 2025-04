La “Passo dopo passo” si apre a tutte le scuole di Buccinasco

Si svolgerà sabato 10 maggio la manifestazione sportiva annuale organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Padre Pino Puglisi, con una camminata/corsa di 3 km. Tra le novità di quest’anno, l’invito a tutti gli studenti del territorio (anche di altri istituti scolastici) e agli ex alunni. Iscrizioni entro il 6 aprile

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 aprile 2025 – Manca poco più di un mese alla “Passo dopo Passo Colori Run”, la grande manifestazione sportiva organizzata ogni anno nel mese di maggio dal Comitato Genitori Buccinasco, formato da famiglie di studenti che frequentano le scuole dell’Istituto Padre Pino Puglisi.

La corsa/camminata di 3 km, con partenza davanti alla scuola di via Tiziano, si svolgerà nella mattinata di sabato 10 maggio e per la prima volta si aprirà alla partecipazione di tutti gli studenti di Buccinasco e delle loro famiglie, di qualsiasi istituto scolastico.

Altre novità, l’invito esteso anche agli ex studenti, che quest’anno frequentano la classe prima della scuola secondaria di secondo grado e i tanti colori che caratterizzeranno l’intera manifestazione, che sarà una vera e propria “color run”.

“Come ogni anno – spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore all’Istruzione – supportiamo e sosteniamo le grandi manifestazioni sportive di fine anno organizzate dai Comitato genitori dei nostri Istituti scolastici nel mese di maggio e li ringraziamo per il grande impegno, la collaborazione con le istituzioni scolastiche e il lavoro di rete per coinvolgere le famiglie nella vita della scuola. La Passo dopo Passo tradizionalmente vede la partecipazione di centinaia di bambini, ragazzi e genitori. Quest’anno sarà ancora più bella e colorata, si apre a tutta la comunità scolastica di Buccinasco, lanciando un bel segnale di unità e condivisione. Una grande festa per tutti”.

C’è ancora qualche giorno per iscriversi, fino a domenica 6 aprile:

https://forms.gle/Fm14CTAmL3VntcUw7

quota di iscrizione 4 euro

Il programma prevede la partenza davanti alla scuola di via Tiziano 9:

ore 10.45 – classi terze (secondaria primo grado)

ore 10.50 – classi seconde (secondaria primo grado)

ore 10.55 – classi prime medie (secondaria primo grado)

ore 11 – classi quarte/quinte (primaria) + ex studenti secondaria + famiglie

All’arrivo, davanti al piazzale della Biblioteca (parco Spina Azzurra), live dj set,

intrattenimento, esibizoni, premiazioni e lotteria, grigliata e bibite fresche.