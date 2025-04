Modena City Ramblers e Folkstone: il 4.7 una data insieme al Carroponte

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2025 – Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner della stessa serata. Un appuntamento che si prospetta già leggendario quello in programma il 4 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MILANO).

Una vera e propria folk night, con le due formazioni più iconiche del genere in Italia che, nelle loro lunghe carriere hanno saputo declinare il proprio sound partendo proprio dalla radice folk e sviluppando una produzione musicale e un attitudine live, unica e distintiva.

I biglietti per il doppio concerto del 4 luglio, organizzato da Shining Production, sono disponibili su Ticketmaster, Mailticket.it, TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati. Info www.shiningproduction.com

I MODENA CITY RAMBLERS, nel 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione Italiana, trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo ‘Materiale Resistente’ e ventennale del disco d’oro ‘Appunti Partigiani’, propongono uno speciale tour denominato “Appunti Resistenti”, che vedrà protagoniste le canzoni che, nella sua ultra trentennale carriera, la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre che quattro nuovi brani che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”. Non mancheranno, naturalmente, i ‘cavalli di battaglia’ che infiammano le platee d’Italia e non solo, ma il concerto sarà più che mai un gioioso e convinto evento musicale Resistente e Militante, con quei brani che, in questi tempi di preoccupante deriva sociale e politica, diventano ogni sera il canto di un solo Popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della nostra Repubblica, perché vissuti in una sorta di laica comunione di orizzonti che cancella palco e distanze. Le canzoni non possono che essere piccole tracce, poco più che appunti sonori di quel viaggio partito ancora prima del 1945, l’anno della Liberazione, un viaggio molte volte iniziato con scarpe rotte e il solo bagaglio di un grande Ideale, un viaggio che oggi si perpetua nella Democrazia grazie al sacrificio di tanti e la lotta di un Popolo. Canzoni come modesti atti di memoria, il cui valore artistico può essere opinabile, ma che appartengono alla cultura e alla tradizione, e il cui peso si è consolidato in un certo immaginario militante. Materia partigiana, appunti resistenti.

I FOLKSTONE proprio oggi, venerdì 4 aprile, rilasciano il nuovo singolo “FRAGILE” che vede il feat. proprio dei MODENA CITY RAMBLERS. Il singolo è estratto dal disco “NATURA MORTA”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile dal 21 marzo.

“Fragile” è un connubio tra due anime che si cercavano da lontano. L’incontro tra i Folkstone ed i Modena City Ramblers veste questo brano di un sapore che sa di antico, di un racconto di una voce amica accanto al camino con le note di un violino e di una cornamusa che risuonano nell’aria.

“Dedicata a colei che pulsa nelle vene e che accompagna discreta e passionale i nostri giorni. La Musica”, commenta la band.

Il videoclip di “Fragile” racconta il viaggio verso i Modena City Ramblers in un fugace giorno di primavera. Un furgone, un cappello, un incontro, voci e strumenti che si uniscono sul far della sera. L’unica cosa che non delude e tradisce, ma anzi unisce chi fa musica e chi la ascolta, è la musica stessa: “Come un fiore in una crepa nell’asfalto”. Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Mk7-HOIxYIs

“NATURA MORTA” è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. Il disco si arricchisce della partecipazione di importanti featuring con artisti come i Modena City Ramblers in Fragile, Trevor Sadist in Mediterraneo, Daridel in Mala Tempora Currunt e i Punkreas in La Fabbrica dei Perdenti.

La musica si orchestra tra cornamuse, arpa e altri strumenti che, con il loro fascino, evocano tempi lontani. I testi, invece, sono sempre radicati nel qui e nell’ora, pronti a ritrarre scorci d’umanità con un occhio che, più che critico, rimane sensibile dalla prima all’ultima riga. Un ritratto scanzonato e romantico delle nostre vite e del mondo che ci circonda.

Spiega la band a proposito del disco: «La nostra “Natura Morta” è uno sguardo perso nella vita, un senso di disordine mistico ed una dose di disillusione nata da una costante ed autocritica riflessione. Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra, sempre consapevoli della quotidiana realtà, così meravigliosa e struggente al tempo stesso. Siamo nell’epoca del materialismo spinto. Il nostro vuole essere un urlo disperatamente romantico».

BIO MODENA CITY RAMBLERS

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco, nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Dal 2022 al 2024 i Modena City Ramblers oltre all’Italia con tantissimi concerti, hanno toccato con i loro live anche Sudafrica, Chile, Spagna, Irlanda, Uk, Francia, Belgio, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Lussemburgo, passando per lo Sziget Festival di Budapest, Ungheria.

Nel 2025 i Modena City Ramblers presenteranno in giro per il mondo il nuovo tour “Appunti Resistenti”.

MODENA CITY RAMBLERS formazione 2025:

Davide “Dudu” Morandi – voce

Massimo Ghiacci – basso e cori

Franco D’Aniello – flauti, sax e cori

Francesco “Fry” Moneti – violino, chitarre e cori

Leo Sgavetti – fisarmonica, tastiere e cori Enrico Torreggiani – batteria

Riccardo Sgavetti – chitarre

BIOGRAFIA FOLKSTONE

I Folkstone sono una rock metal band che si forma nel 2004 da un’idea di Lorenzo “Lore” Marchesi, frontman della band. All’attivo oggi hanno 7 album studio e 2 DVD live. Ciò che rende unica questa band è la miscela esplosiva tra strumenti antichi quali cornamuse, arpa, flauti, bouzouki, ghironda e la granitica base rock/metal di basso, chitarra e batteria. Il cantato è interamente in italiano ed i loro testi sono ricercati e coinvolgenti tra il narrativo, l’interiorità ed il sociale. La loro naturale dimensione è sin dall’inizio il puro live, dove riescono ad esprimere tramite un’attitudine punk tutta la loro potenza ed espressività maturata attraverso centinaia e centinaia di live in Italia ed Europa. Dopo una separazione durata qualche anno nel 2023 annunciano la reunion con un’esibizione al Live Club di Trezzo sull’Adda come headliner del MetalItalia Festival. Data l’incredibile e calorosa risposta dei fan la band decide di pubblicare il nuovo singolo “Macerie” e qualche mese dopo “La fabbrica dei perdenti”, pezzo di cui registrano il videoclip all’Alcatraz di Milano a marzo 2024 con il locale sold out carico di energia. I due singoli sono inoltre pubblicati nel vinile “Racconti da Taberna”, raccolta dei brani che hanno segnato la storia della band dall’inizio ad oggi. Dopo il tour estivo scrivono un doppio album in uscita il 21 marzo 2025. “Natura Morta”, questo il titolo del nuovo lavoro che verrà presentato al Legend Club di Milano dal 28 al 30 marzo 2025.