Monza. Serenate Metropolitane: musica a domicilio per gli inquilini delle case comunali di via Pisacane

Monza, 4 aprile 2025 – In occasione del centenario della costruzione del complesso di case comunali di via Pisacane, prende vita Serenate Metropolitane, un'iniziativa musicale unica nel suo genere, riservata esclusivamente agli inquilini.

Una serenata per le case comunali di via Pisacane.

Sabato 5 aprile, dalle ore 16 alle 18, il baritono Giacomo Nanni, accompagnato da Emma Baiguera alla chitarra, offrirà un’esperienza speciale portando la musica direttamente a domicilio: gli inquilini avranno infatti la possibilità di dedicare una serenata personalizzata a un proprio caro, a un vicino di casa o anche a sé stessi prenotandola in anticipo tramite WhatsApp.

L’evento culminerà alle ore 18 con un breve concerto nel cortile del complesso, offrendo così ai residenti un’occasione di incontro attraverso la musica.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della manifestazione Monza Music Meetings che fino al 7 aprile riempirà la città di concerti e incontri a tema musicale: le Serenate Metropolitane diventano così l’occasione di celebrare non solo la socialità vissuta in musica, ma anche il patrimonio storico e culturale delle case comunali.

In caso di maltempo, il concerto in cortile sarà annullato.

“Con questo evento – affermano l’Assessore alla Casa e alla Partecipazione e l’Assessora alla Cultura – si celebrano i 100 anni di un complesso di alloggi comunali che è stato ed è ancora casa di tanti monzesi. Questo momento intende proporsi come un’offerta di eventi diffusa sul territorio e non limitata ai consueti luoghi dedicati agli appuntamenti di cultura e spettacolo”