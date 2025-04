PIAZZA E PALAZZO DELLA REGIONE PROTAGONISTI DELLA DESIGN WEEK CON ‘OASI LIFE EXPERIENCE’ E L’UNICITA’ DI AMMIRARE L’EVENTO DAL PUNTO PIU’ ALTO DELLA CITTA’

Milano, 04 apr) Piazza Città di Lombardia e il Palazzo della Regione, da lunedì, diventeranno punto nevralgico del ‘Fuorisalone’ della Design Week. “Una tappa da non perdere – spiega il presidente Attilio Fontana – per tutti coloro che, la prossima settimana, vorranno apprezzare una proposta interessante in un contesto davvero unico. La piazza coperta più grande d’Europa, infatti, metterà in risalto il meglio del design e dell’artigianato italiano, con la possibilità di ammirare la città dal Belvedere del 39° piano, con una prospettiva unica e inimitabile”.

In occasione della ‘Design Week’, Regione Lombardia offrirà, dunque, una vetrina istituzionale dedicata alle eccellenze del made in Italy attraverso ‘Oasi Life Experience’, area ideata e prodotta da Letizia Fontanelli con la direzione artistica di Adriana Lohmann.

“L’obiettivo – chiarisce l’assessore regionale al Design e Moda, Barbara Mazzali – è valorizzare un know-how unico, sempre più apprezzato a livello internazionale, per esaltare l’ingegno e la creatività italiana”.

L’evento promuoverà le realtà che meglio rappresentano l’artigianato lombardo e il design d’autore. “La nostra regione – aggiunge Mazzali – è leader del settore e noi non potevamo che essere protagonisti dell’appuntamento più atteso dell’anno”.

La piazza sarà completamente dedicata a installazioni e arredi di design indoor e outdoor con spazi verdi, che trasformeranno l’area in un’oasi urbana, arricchita da elementi naturali come acqua e piante.

Dall’8 all’11 aprile, un programma di conferenze offrirà spunti di riflessione su ecologia, design ed economia, con la partecipazione di docenti del Politecnico di Milano, dello Iulm, professionisti del settore e il contributo del Muse di Trento con interventi sul legame tra scienza e design sostenibile.

Ogni giorno, dalle ore 18, con l’ ‘Aperitivo del Design’ la piazza ospiterà momenti di networking e opportunità d’incontro tra designer, architetti e il pubblico di appassionati, mentre piazzetta Galvani sarà dedicata ai bambini con una grande installazione interattiva di arredo urbano realizzato con materiali di riciclo.

Dal 3 al 13 aprile (dalle ore 11 alle 19), Spazio IsolaSET (ingresso libero – lato via Galvani) ospiterà la mostra ‘Arte e design’, creatività al potere, che esplora il confine tra arte e design, dal Futurismo ai giorni nostri. In esposizione le opere di Fortunato De Pero, Bruno Munari, Giacomo Balla, Piero Gilardi, Enzo Mari, Marcello Morandini e gli oggetti di design di Castiglioni, Alessandro Mendini Ettore Sottsass e le creazioni di Gaetano Pesce.

Il 39° piano del Palazzo della Regione (lunedì 7 aprile: ore 19 -21; martedì 8 – giovedì 10 aprile: ore 18-21; venerdì 11 aprile: ore 15 – 21; sabato 12 e domenica 13 aprile: ore 10 – 18) sarà aperto straordinariamente per offrire una vista panoramica su Milano con accesso su prenotazione www.eventi.regione.lombardia.it

Redazione