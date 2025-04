Screening neurologici gratuiti per la Giornata Mondiale del Parkinson all’IRCCS Policlinico San Donato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2025 – L’11 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, l’IRCCS Policlinico San Donato offre screening neurologici gratuiti, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione della malattia di Parkinson.

Il consulto specialistico sarà effettuato dagli specialisti della nuova Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, guidata dalla professoressa Maria Salsone, responsabile Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit, Ambulatorio disordini del Movimento, nonché associata di Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Le visite, della durata di 45 minuti, si svolgeranno al mattino, dalle ore 09:00 alle 12:45, e nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 17:45, presso l’Ambulatorio 12, primo piano, corpo C.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per favorire la diagnosi precoce della malattia di Parkinson e offrire supporto a chi vive con questa patologia.

Per accedere alle visite, è necessaria la prenotazione.

Le prenotazioni sono aperte, fino a esaurimento posti, chiamando il numero 02.527741 (seguendo il percorso 1-2-3), dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale, influenzando il movimento e altre funzioni corporee. È caratterizzata da sintomi come tremore, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e instabilità posturale.

Sebbene le cause esatte della malattia non siano ancora completamente comprese, si ritiene che vi sia una combinazione di fattori genetici e ambientali. Una diagnosi precoce e un trattamento adeguato possono migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti, aiutandoli a gestire i sintomi e a mantenere la loro autonomia il più a lungo possibile.

Gruppo San Donato:

Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 63 sedi, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura oltre 5 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta più di 18.000 collaboratori, di cui più di 7.000 medici. Oltre all’eccellenza dell’attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell’attività della didattica universitaria e della ricerca scientifica: circa 500 docenti e circa 1.200 ricercatori, 5.126 studenti, 1.454 specializzandi, 4.073 pubblicazioni scientifiche e 23.454 punti di Impact Factor nel 2024.

Redazione