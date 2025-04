TURISMO. MAZZALI: LOMBARDIA PUNTA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER POTENZIARE I FLUSSI INTERNAZIONALI

L’ASSESSORE REGIONALE INTERVIENE ALLA CONFERENZA NAZIONALE GATEWAI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL TURISMO ALLA FIERA DI BERGAMO

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 4 aprile 2025. “La Lombardia investe sull’Intelligenza Artificiale come leva strategica per consolidare il proprio posizionamento nel turismo internazionale e intercettare in modo sempre più mirato le nuove dinamiche della domanda”. Lo ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, intervenendo alla conferenza GatewAI alla Fiera di Bergamo, il primo evento nazionale dedicato al rapporto tra AI e turismo.

“Nel 2024 abbiamo raggiunto 53,5 milioni di pernottamenti, di cui il 67% generati da turisti stranieri, con un incremento del 10% rispetto al 2023. Un risultato straordinario che conferma l’attrattività della Lombardia e che ci spinge a investire in strumenti innovativi per governare questa crescita in modo sostenibile e competitivo”.

AI COME STRUMENTO DI ANALISI, STRATEGIA E ‘PERSONALIZZAZIONE’ – “In un contesto sempre più guidato dai dati – ha sottolineato l’assessore -l’Intelligenza Artificiale ci consente di elaborare modelli predittivi avanzati, individuare micro-trend e anticipare i comportamenti dei viaggiatori. Questo approccio non solo migliora la programmazione turistica regionale, ma crea anche vantaggi competitivi per tutto l’ecosistema, pubblico e privato”.

IL PLUS -“L’AI permette inoltre di segmentare e personalizzare l’offerta turistica attraverso l’analisi di dati comportamentali – ha spiegato ancora Mazzali – dallo storico delle prenotazioni alle recensioni, generando raccomandazioni su misura per ogni profilo di viaggiatore. L’obiettivo è trasformare ogni soggiorno in un’esperienza unica, ad alto valore aggiunto, aumentando la fidelizzazione e il ritorno economico sul territorio”.

DATI E COMPETITIVITÀ: UNA SFIDA PER LE IMPRESE – “Il ricorso all’AI – ha evidenziato l’assessore – consente una gestione dinamica dei prezzi, una pianificazione più efficace delle campagne promozionali, e una migliore gestione della capacità ricettiva. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie richiede investimenti concreti, competenze specifiche e un cambio di paradigma culturale da parte delle imprese del settore”.

“Per questo, come Regione Lombardia – ha ricordato quindi Mazzali – abbiamo attivato misure di sostegno dedicate, come il bando per la competitività delle imprese ricettive, che finanzia anche gli interventi per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Vogliamo che nessuno resti indietro in questa transizione verso un turismo ‘digitalizzato’ ”.

OSSERVATORIO REGIONALE SUI BIG DATA: UNA NUOVA GOVERNANCE DEL TURISMO – “Una delle prime azioni strategiche che ho voluto realizzare- ha ricordato Mazzali – è stata la creazione dell’Osservatorio per il Turismo e l’Attrattività, una piattaforma che mette a sistema dati pubblici e privati per orientare le politiche regionali. Grazie alla collaborazione con il Sistema Camerale lombardo e Global Blue – ha concluso – stiamo costruendo un modello di governance fondato sull’analisi dei flussi, delle abitudini di consumo e della spesa turistica, per valorizzare al meglio le potenzialità del territorio”.

I RELATORI DEL CONVEGNO – Tra i relatori del convegno: Antonio Barreca, Direttore generale di Federturismo Confindustria e vicepresidente di Turismi.ai, Federico Lasco, Direttore Promozione del Ministero del Turismo, Alessandra Priante, Presidente ENIT, Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, e Misa Labarile, Commissione Europea – Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti.

