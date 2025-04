Albiate. Messaggio del Presidente Mattarella per il centesimo anniversario della nascita di Vittorino Colombo

(mi-lorenteggio.coml Roma, 5 aprile 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Albiate, Vanessa Gallo, e al Presidente della Fondazione Vittorino Colombo, Stefano Devecchi Bellini, il seguente messaggio:

«Nel centesimo anniversario della nascita, desidero ricordare Vittorino Colombo, figura di primo piano nel panorama politico-istituzionale della Repubblica.

Vittorino Colombo, formatosi attraverso una significativa attività sindacale, sviluppata in particolare nel movimento dei lavoratori cristiani, ha saputo trasfondere la sua sensibilità verso le dinamiche del mondo del lavoro, in un importante contributo al consolidamento delle Istituzioni poste a garanzia del nostro modello costituzionale di coesione sociale.

I valori di matrice sociale e cristiana, fondamento dell’operato di Vittorino Colombo nella sua attività di Parlamentare, Ministro, Presidente del Senato, furono ispiratori della sua azione, diretta alla promozione del dialogo, della pace, del progresso sociale. Di considerevole rilievo l’impegno di Vittorino Colombo in ambito internazionale, consacrato dall’efficace contributo all’avvio e al rafforzamento delle relazioni bilaterali con la Cina, percorso di cui la fondazione dell’Istituto Italo Cinese per gli scambi economici e culturali rimane testimonianza attuale.

A tutti i presenti alla odierna Cerimonia commemorativa mi è grato rivolgere il più partecipe saluto».