Cesano Boscone. Alla terza edizione di “Run4Us” sono attese almeno 800 persone

Uno spazio “Run games” per bambini, fragili e adulti

Alla terza edizione di “Run4Us” sono attese almeno 800 persone, 700 delle quali si sono già iscritte. Circa 150 i bambini. Molti anche coloro che sono in carrozzina. Organizzato dalla Cooperativa Prospettive Nuove con il patrocinio del Comune, quest’anno all’arrivo verrà proposta una lotteria gratuita con in palio, a sorteggio, la maglia autografata di Antonio Caracciolo, capitano del Pisa. Partenza domenica 6 aprile alle 9.30 dal Comune, in via Pogliani

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 aprile 2025 – Filippo Inzaghi, mister del Pisa e il suo capitano, Antonio Caracciolo, cittadino cesanese, sostengono “Run4Us – Insieme per arrivare al traguardo” che partirà domenica 6 aprile alle 9.30 da via Pogliani, di fronte al Comune. Al momento sono oltre 700 gli iscritti, ma gli organizzatori sono sicuri che si riuscirà a superare gli 800, perché è possibile partecipare anche all’ultimo momento. Il ritrovo è alle 8.30.

L’iniziativa, per l’elevato valore sociale, è stata patrocinata dall’amministrazione comunale. Il pettorale numero 1 è quello del sindaco Marco Pozza. «Sarà una domenica speciale – sottolinea il primo cittadino – perché nel centro storico avremo diverse realtà che operano sul nostro territorio e si dedicano agli altri. Un momento in cui sarà evidente il forte valore solidale della nostra comunità»



La corsa non agonistica di 5 e 10 chilometri è organizzata dalla Cooperativa Prospettive Nuove, presieduta da Cristiano Robbiati. Nel cortile della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, che collabora al progetto, è già stato allestito l’arrivo, con un vero e proprio mini villaggio.

«Ci saranno – spiega Francesco Lobianco, vice presidente della Cooperativa – stand delle “Fra’ bike”, delle associazioni Monelli Ribelli e Legambiente. Oltre a uno di Prospettive Nuove, con gli oggetti creati dai nostri ragazzi. Saranno presenti anche l’AIDO, la Protezione civile, il Centro di formazione Moneta della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, dove degli infermieri saranno a disposizione per esami pressori. Oltre a due punti ristoro». Un’ambulanza della Croce Verde di Baggio stazionerà per tutto il tempo della manifestazione dove è stato allestito l’arrivo.

I partecipanti potranno inoltre ascoltare brani proposti da “Milano Musica Lab” di Cesano Boscone.

L’iniziativa, organizzata per la prima volta nel 2023, è cresciuta anno dopo anno. Alla prima edizione, gli iscritti erano circa 200. L’anno scorso sono diventati 626 e quest’anno sono già 700. Nonostante la concomitanza con altre corse a Milano e nell’hinterland.

I proventi della quota di partecipazione (bambini e persone con disabilità non pagano) serviranno a finanziare nuovi percorsi di formazione organizzati nei laboratori della Cooperativa all’interno dell’ISF.

«Quest’anno – prosegue Lobianco – abbiamo pensato di proporre un’estrazione a sorteggio, grazie alla disponibilità del nostro concittadino Antonio Caracciolo. Ha messo a disposizione la propria maglia del Pisa, firmata. Ci saranno altri premi, offerti dagli sponsor».