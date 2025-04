DENUNCIATI DUE CITTADINI ITALIANI PER IL FURTO DI UN ROLEX PRESSO L’AEROPORTO DI MALPENSA

(mi-lorenteggio.com) Malpensa, 5 Aprile 2025 – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori in ambito aeroportuale, la Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa, in collaborazione con il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Brindisi, ha denunciato una coppia di cittadini italiani di 38 e 32 anni, per il reato di furto di un Rolex del valore di alcune migliaia di euro ai danni di un passeggero.

Il fatto è avvenuto nella serata del 23 marzo scorso presso l’aeroporto varesino, quando una passeggera sottopostasi ai controlli di sicurezza prima di salire a bordo di un volo diretto in Israele, ha dimenticato il proprio orologio Rolex all’interno dell’apposita vaschetta.

La donna, dopo essersi accorta di aver lasciato il proprio orologio ai filtri di sicurezza, era tornata a cercarlo segnalando agli operatori aeroportuali lo smarrimento e, rilevando che ignoti lo avevano sottratto, ha sporto querela per furto.

Gli investigatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Malpensa, visionando le immagini delle telecamere di sicurezza installate in aeroporto, coglievano l’attimo dell’appropriazione dell’orologio. Una coppia, infatti, dopo aver visto l’orologio all’interno della vaschetta porta oggetti, se ne impossessava mettendolo in tasca.

Sono state proprio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo meneghino a permettere alla Polizia di Frontiera di identificare gli autori del furto: utilizzando le informazioni contenute nelle banche dati relative ai controlli passeggeri, gli investigatori sono riusciti a risalire ai dati anagrafici degli autori del furto, che erano partiti per Brindisi.

Non appena sbarcate, le due persone venivano immediatamente individuate dagli operatori della Polizia di Frontiera di Brindisi e condotti presso i locali uffici della Polaria per la redazione degli atti a loro carico. Durante la stesura dei verbali, l’uomo ha confermato di essersi appropriato dell’orologio assieme alla sua compagna di viaggio, consegnandolo agli agenti.

Le persone sono state quindi sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici e, successivamente, gli operatori della Polizia di Frontiera di Brindisi hanno svolto tutte le attività susseguenti, denunciando i due individui per furto aggravato in concorso, in quanto avvenuto su di un bagaglio di viaggiatori in un esercizio pubblico, e deferendoli all’Autorità Giudiziaria. Il Rolex, attualmente nella disponibilità dell’Ufficio di Frontiera di Brindisi, è stato sottoposto a sequestro in attesa della restituzione all’avente diritto, che in sede di denuncia aveva evidenziato sia il valore economico che quello affettivo dell’oggetto.

Redazione