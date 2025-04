Milano, due minuti e mezzo per rubare gli pneumatici in zona Niguarda e fuggire: presi due trentenni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini italiani di 30 e 36 anni, originari della provincia di Foggia, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del furto di diversi treni di pneumatici in zona Niguarda – Segnano.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, a seguito di una fulminea attività di indagine, sono riusciti a risalire ai responsabili di svariati furti di pneumatici commessi tra il 27 e il 30 marzo. Le indagini, iniziate lunedì 31 marzo a seguito di 7 denunce da parte di cittadini residenti in zona, hanno permesso di accertare che tutti gli eventi registrati, sono avvenuti in una ristretta zona compresa tra via Racconigi, via Arganini, via Silvestri e viale Suzzani.

Dopo i primi rilievi effettuati, gli investigatori del Commissariato Greco Turro sono riusciti ad individuare una vettura scura che si è allontanata dal luogo del furto in viale Suzzani angolo via Demonte. L’intuizione investigativa determinante è stata quella di verificare l’eventuale presenza di persone con precedenti di polizia per furto nelle strutture ricettive della zona, risalendo ai due indagati che alloggiavano in un B&B nei pressi dei luoghi dei furti. Proprio in questa circostanza è stato possibile individuare i due entrare all’interno della stessa autovettura di colore scuro, munita di portapacchi, priva di sedili posteriori e modificata per il trasporto merci, parcheggiata in una via limitrofa alla struttura ricettiva dove i due alloggiavano.

A seguito dell’ispezione dei loro telefoni, gli inquirenti del Commissariato Greco Turro hanno verificato la presenza di numerose fotografie di cerchi per gomme di diverse marche automobilistiche, molte delle quali corrispondenti a quelle oggetto di furto e la foto di un box auto in viale De Marchi. Dalle analisi dei database e a seguito di incrocio di dati, gli agenti, che hanno verificato come l’affittuario del box auto fosse proprio il 36enne foggiano, hanno ottenuto un decreto di perquisizione dall’Autorità Giudiziaria per il box in viale De Marchi. La ricerca ha portato al rinvenimento di 11 treni di gomme dotati di cerchi in lega, perfettamente corrispondenti alle marche delle vetture oggetto di furto. All’interno del box sono stati trovati anche chiavi a croce per ruote, walkie talkie, piccoli elevatori per auto, sistemi di svitamento per bulloni con sistema di sicurezza e dei blocchetti di legno sui quali venivano poggiate le vetture a seguito dei furti.

In tutti i furti il modus operandi era sempre lo stesso: in circa 2 minuti e 30 secondi i due smontavano i quattro pneumatici dalle macchine, poggiando i dischi dei freni su dei ceppi di legno simili tra di loro, caricavano gli pneumatici sulla loro automobile e fuggivano verso la prossima macchina da depredare. La “professionalità” dei due traspare dalla velocità, dalla perfetta conoscenza dei prezzi e dall’uso di attrezzature specifiche che i due possedevano per commettere i furti.

Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Redazione