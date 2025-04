Tutto pronto per la Wizz Air Milano Marathon 2025: il percorso

(mi-lorenteggio.com) Milano,. 5 aprile 2025 – Domenica 6 aprile la 23esima edizione della maratona meneghina con record di iscritti: sono oltre 10 mila i runner, di cui il 55 per cento stranieri.

Alla scorsa edizione hanno partecipato in 8.545. La TOP 5 delle nazioni partecipanti vede l’Italia al primo posto, seguita da Francia (25%) e Gran Bretagna (11%), poi Germania e Belgio (4%).

Confermata la formula della partenza e arrivo nel cuore della città, in piazza del Duomo. Una novità dell’edizione 2024 che si è rivelata un successo, non solo per i runner ma anche per i Partner e per il pubblico, che sempre più numeroso si dà appuntamento il giorno della gara per sostenere i partecipanti. Una scelta resa possibile grazie al lavoro svolto con il Comune di Milano.

Il percorso ad anello garantisce velocità e scorrevolezza al tracciato della maratona meneghina. Circa 16 i chilometri che interesseranno il centro cittadino nella prima parte del tracciato (Cairoli, Conciliazione e Pagano), dopo i quali, lasciando la zona di City Life, ci si sposta verso Monte Stella, l’Ippodromo, San Siro e il Parco di Trenno. Dal 28° chilometro si comincia a rientrare in zona centrale attraversando il Parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila. Luoghi simbolo di Milano in grado di conciliare le esigenze dei top runner e degli amatori evoluti, offrendo, nel contempo, la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei. Lo start alle ore 8.30!

Milano Marathon: domenica 6, i mezzi deviano e la stazione Duomo chiude



Domenica 6 aprile c’è la Milano Marathon. In questa pagina trovate tutti i cambiamenti delle nostre linee.

La stazione Duomo chiude fino alle 9:30 circa

Dall’inizio del servizio alle 9:30 circa, i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. (mappa delle linee)

Tram e bus deviano dalla prima mattina

In alternativa considerate le metropolitane, se utili ai vostri spostamenti.

Tram 1 – dalle 7 alle 16

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola. Percorre viale Monte Santo, Principessa Clotilde, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, via Procaccini e Sempione. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2 – da inizio servizio fino alle 16

Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso e da corso Vercelli prosegue lungo il percorso del tram 16. Tra piazzale Baiamonti e Bausan usate la linea 12.

Tram 4 – dalle 7 alle 16

Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Da qui devia e fa capolinea a Monumentale. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

Tram 10 – Da inizio servizio fino alle 16

Fa servizio tra viale Lunigiana e Monumentale. Non fa servizio tra Monumentale e 24 Maggio.

Tram 12 – da inizio servizio fino alle 16

Non fa servizio tra Cenisio M5 e viale Molise. Fa servizio come al solito tra Certosa FS e Cenisio. Da qui continua verso Bausan. Passa per Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini come linea 2.

Tram 14 – da inizio servizio fino alle 16

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e Duomo.

Tram 19 – da inizio servizio fino alle 16

Fa servizio nelle tratte Lambrate-Adelaide di Savoia- Centrale e Castelli-Sempione-Lunigiana.

Bus 40 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Salta le fermate tra Cimitero Maggiore e Bonola.

Bus 43 – dalle 7 alle 16

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra Sempione/ Piero della Francesca e Gioia. Passa da Procaccini, Monumentale, Ferrari e Garibaldi.

Bus 48

Fa servizio solo dopo le 16.

Bus 49 – dalle 7 alle 16

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Passa da via San Giusto, via Pio II e via Marx.

Bus 50 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Salta le fermate tra Aquileia e Cairoli.

Bus 57 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

Bus 58 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Salta le fermate tra piazza Aquileia e Cadorna.

Bus 61 – dalle 7 alle 16

Verso Duomo devia e salta le fermate da c.so Indipendenza/via Bronzetti a largo Augusto. Verso largo Murani, da via Larga a Dateo M4. Nelle due direzioni passa da corso di Porta Vittoria, piazza 5 Giornate, corso 22 Marzo e via Fratelli Bronzetti.

Bus 64 – dalle 7 alle 14

Fa servizio tra Lorenteggio e piazza Axum (San Siro). Non fa servizio tra San Siro e Bonola.

Bus 67 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte.

Bus 68

Fa servizio solo dopo le 16.

Bus 69 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-piazza Firenze.

Bus 78 – dalle 7 alle 15:30

Fa servizio solo nelle tratte Lotto-Bisceglie e via Govone-piazza Firenze.

Bus 80 – dalle 7 alle 16

Fa servizio nelle tratte De Angeli-piazza Axum e Molino Dorino-Quinto Romano (via Piccoli).

Bus 85 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Bolivar e piazza Piemonte. Salta le fermate tra piazza Piemonte e largo Augusto.

Bus 94 – dalle 7 alle 16

Non fa servizio tra largo Augusto e Porta Volta. Il percorso è limitato alla tratta Sant’Ambrogio-largo Augusto.

Bus 98 – dalle 7 alle 16

Fa servizio tra Famagosta e Segesta. Salta le fermate via Gavirate/Gignese e Lotto.

Bus B9

Non fa servizio tra le 7 e le 16.