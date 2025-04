(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 5 aprile 2015 – Stamane, intorno alle ore 8.30, un passante ha notato un capriolo incastrato in un canale adiacente al Naviglio Pavese, e ha chiamato i Vigili del fuoco, che dopo averlo tratto in salvo dall’acqua ed essersi assicurati che stesse bene, l’animale è stato rimesso subito in libertà.

Redazione