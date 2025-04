Cesano Boscone. In Villa Marazzi la mostra fotografica “Human Resource” di Fabio Natta – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 aprile marzo 2025 – Presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi a Cesano Boscone – Via Dante 47, è stata inaugurata la mostra fotografica “Human Resource” di Fabio Natta con la presenza dell’Autore, oltre a Elvira Pavesi, Presidente del Circolo Fotografico Cizanum, e all’Assessore Aldo Guastafierro ; sarà visitabile fino al 20 aprile p.v. L’ingresso è gratuito.

Human Resources



L’operaio al centro di questo progetto fotografico.

Il titolo, “Human Resources”, equivale alla definizione più comune ed abitualmente utilizzata per indicare i lavoratori impiegati in un’azienda, ma dietro a questa generica definizione ci sono persone, con loro capacità e competenze che, all’interno di ogni fabbrica, costruiscono e realizzano ciò di cui ognuno di noi si serve in ogni momento senza mai porsi la domanda “ma come è fatto questo oggetto? Ma chi l’ha costruito? Ma come fa a funzionare?”

Domande alle quali rispondo con queste fotografie che hanno il solo scopo di dare un palcoscenico ai protagonisti del nostro fruire quotidiano di tutta la tecnologia che ci circonda.

Rispondo con le fotografie di questi operai ripresi sul posto di lavoro, che svelano attraverso i loro gesti che tutto è costruito dall’Uomo, aiutato a volte dalle macchine, dai robot, è vero, ma anche questi pensati e costruiti dall’Uomo.

Sono lavoratori che fanno parte di quel mondo quasi nascosto nelle fabbriche che, purtroppo, spesso ricordiamo in occasione di tragici infortuni o clamorosi licenziamenti. In realtà̀ ci sono sempre, anche quando tutto tace, sempre lì a svolgere le proprie attività̀.

“Classe operaia”, questa la definizione, quando la terminologia in lingua inglese ancora non aveva sostituito termini e definizioni in italiano, di quel mondo di lavoratori in tuta blu che un tempo riempivano le fabbriche. Appartenere della classe operaia significava che per guadagnarsi da vivere si doveva vendere la propria capacità di lavorare a qualcun altro.

Oggi è cambiata la definizione, si dice “Human resources” ma le persone sono le stesse, magari con meno potere di allora, con un calo di entusiasmo dettato da molteplici fattori esterni, politici, sociali, economici, ma sempre pronti a mettersi a disposizione del mondo esterno, affamato di innovazione e tecnologia e con richieste continue di progresso da soddisfare, sempre in grado di saper mescolare momenti della loro professionalità con momenti di convivialità e di allegria.

Operai ma soprattutto persone, ognuna con la propria unicità, con un proprio sentimento, un proprio stato d’animo, un proprio orgoglio e senso di appartenenza, ed è questo l’aspetto che più desidero mostrare con queste fotografie, attraverso i loro sguardi, stanchi, a volte divertiti, a volte stupiti ma sempre fieri.



Fabio Natta

Nato a Milano, inizia a fotografare sin da ragazzo, quando acquista la sua prima reflex. Nel tempo la fotografia stimola sempre di più il suo interesse, sviluppando la curiosità verso questa espressione artistica. Da allora la fotografia rientra ufficialmente tra i suoi interessi principali.

La sua ricerca fotografica spazia dal ritratto, al particolare ma coglie anche gli aspetti sociali della collettività che lo circonda. La vita di strada, le persone ed il loro ambiente, oltre all’architettura, sono i soggetti a lui più congeniali.

Il passaggio dall’analogico al digitale ha incrementato ulteriormente la sua produzione fotografica.

Fotografa a colori ma predilige il bianco e nero.

Ha sviluppato alcuni progetti fotografici di carattere sociologico e partecipato a Laboratori Fotografici su vari temi: in tempo di Covid, con la pubblicazione di alcune sue foto su un libro fotografico “Covid 19 – Immagini” prodotto da un gruppo di lavoro apposito e pubblicato nel

settembre 2020.

Nell’ambito di alcuni progetti nazionali FIAF, nel 2021 ha partecipato con un ulteriore lavoro sull’epidemia Covid, alla mostra collettiva “Cronache Quaranteniche” ed in tema ambientale, nel 2022, con l’esposizione di un suo lavoro nell’ambito del progetto nazionale “Ambiente Clima Futuro”. Entrambi i lavori sono stati esposti al Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (Ar).

Ha realizzato alcune Mostre Fotografiche collettive e, nel 2010, “Beton Brut”, dalla quale sono state selezionate alcune fotografie pubblicate su un magazine di un prestigioso brand di moda presentato durante la Milano Fashion Week Men’s 2024; infine Human Resources, un lavoro più ampio che ha dato vita anche alla pubblicazione di un libro.

Ha esposto i propri lavori in alcune mostre collettive facendo parte anche, in qualità di Socio, del Circolo Fotografico Milanese.

Nel 2010 entra a far parte del Circolo Fotografico Cizanum, dove la partecipazione costante, il confronto con altri fotografi e l’impegno sempre maggiore a documentarsi in campo fotografico, contribuiscono continuamente alla sua crescita.

Fa parte del Consiglio Direttivo da alcuni anni; attualmente ricopre la carica di Vicepresidente.

www.fabionatta.com

Mostra fotografica

Fabio Natta

HUMAN RESOURCES

6 aprile – 20 aprile 2025

Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 19.00

Sala delle Carrozze di Villa Marazzi

Via Dante, 47 – Cesano Boscone (MI)

Inaugurazione

Domenica 6 aprile 2025 – ore 11.15

INGRESSO GRATUITO