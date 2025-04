Como, schiaffeggia il fratello ricoverato in ospedale e poi aggredisce le guardie di sicurezza. Pulsante rosso attivato, la Polizia di Stato di Como interviene e lo arresta

(mi-lorenteggio.com) Como, 6 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per lesioni aggravate ai danni di una guardia di sicurezza del S. Anna, un 31enne rumeno, senza fissa dimora e incensurato.

L’uomo avrebbe aggredito due guardie di sicurezza in servizio presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO), provocando ad una di esse lesioni giudicate guaribili con 21 giorni di prognosi.

Verso le 17.00 di ieri, una volante e’ stata inviata presso l’ospedale S. Anna in quanto era giunta alla sala operativa della Questura di Como, la segnalazione di emergenza tramite il “pulsante rosso”.

I poliziotti una volta giunti sul posto, hanno preso in consegna un cittadino rumeno di 31 anni che al momento era contenuto da due guardie di sicurezza in servizio all’ospedale. Le guardie hanno poi riassunto agli agenti quanto era accaduto.

Dal racconto e’ emerso che il 31enne rumeno, si sarebbe ripresentato nella stanza dove da qualche giorno e’ ricoverato il fratello, aggredendolo a schiaffi, venendo bloccato dall’intervento delle due guardie. La medesima scena si era verificata anche il giorno precedente, quando l’intervento della volante aveva calmato immediatamente l’ira del 31enne nei confronti del congiunto, vicenda conclusasi in Questura con un provvedimento di allontanamento.

Ieri le sorti del 31enne hanno preso una direzione diversa con l’aggressione alle guardie: dalla denuncia assunta e dal referto acquisito delle lesioni subite, il 31enne e’ stato arrestato.

Avvertito il P.M. di turno delle attivita’ svolte, lo stesso ha deciso di processarlo nella mattina di lunedi’ alle 10.30, facendolo nel frattempo trattenere nelle camere di sicurezza della Questura.

Determinante e’ stata l’attivazione qualche settimana fa del pulsante rosso con attivazione diretta in sala operativa della Questura. Posizionato negli ospedali comaschi, per il momento per il solo nosocomio di San Fermo, a seguito di diretta sottoscrizione tra la Questura e l Astt lariana , si sta rivelando uno strumento indispensabile a velocizzare notevolmente le operazioni di intervento delle Forze di Polizia in caso di necessita’, garantendo maggiore sicurezza agli operatori sanitari.