DOPPIA OPERAZIONE DI SALVATAGGIO PER GLI ELISOCCORRITORI VIGILI DEL FUOCO DEL REPARTO VOLO DELLA LOMBARDIA – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 6 aprile 2025 – Doppia operazione di salvataggio per gli elisoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia che, nel corso della giornata sono stati impegnati in due interventi in zone impervie e di difficile accesso.

Il primo intervento (nella clip) è avvenuto nel primo pomeriggio nel comune di Castelveccana (VA), dove una donna di 32 anni, che aveva perso l’orientamento e si era ritrovata bloccata in una zona montuosa, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Gli specialisti del Reparto Volo Lombardia, a bordo dell’elicottero “Drago 166”, sono riusciti a individuare la donna e a recuperarla con una manovra al verricello. Successivamente, l’escursionista è stata elitrasportata in una zona sicura.

Poco dopo, un altro intervento (nelle foto) ha avuto luogo sul Dosso del Liro (CO): quattro escursionisti erano rimasti bloccati su una parete di roccia, grazie alla precisione delle manovre al verricello, sono riusciti a salvarli e a trasportarli in un luogo sicuro nel comune di Dongo (CO).