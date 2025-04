GRANDE SUCCESSO PER L’11° CorriDog 2025. Oltre 500 le adesioni alla camminata

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 6 aprile 2025. Si è svolta con grande successo questa mattina, con partenza da Piazza Dante a Bergamo l’undicesima edizione della Corridog, manifestazione ideata da Emanuela Ruch, a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo.



Oltre 500 le adesioni alla manifestazione, organizzata dall’Associazione Climarte con la direzione artistica di Proloco Bergamo e con la collaborazione del Comune di Bergamo – Assessorato a Transizione Ecologica, Ambiente e Verde. Presente infatti l’Assessora Oriana Ruzzini.



Numerosi sono i partner che hanno sostenuto la manifestazione: Consiglio Regionale della Lombardia, Fondazione Credito Bergamasco, Zorme, Monge, Studio CF&C, Ecoplast Nord, Chiesa Ferramenta Casalinghi, MMG Cantieri e Fit Pet.L’evento si è svolto con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo.Si ringrazia per la collaborazione: Animal center, Organizzazione Internazionale Protezione Animali – sezione di Bergamo, Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Bergamo, Consulta Comunale delle Associazioni di Calusco d’Adda e gli Alpini di Calusco d’Adda, BG Dog Home e Dog Photo Bergamo di Mauro Locatelli.



CorriDog è una camminata a sei zampe, dedicata al migliore amico dell’uomo. La città ha accolto i cani accompagnati dai loro padroni, conducendoli in un suggestivo percorso per le vie del centro, un’ottima occasione per assaporare il piacere di una passeggiata all’aria aperta in compagnia di molti amici a quattro zampe.



Percorso della camminata Piazza Dante, Sentierone, Piazza Matteotti, Via XX Settembre, Piazza Pontida, Via Moroni, vicolo di collegamento verso Via San Lazzaro, Triangolo

PIT STOP al Giardino on. Brighenti

Via San Lazzaro, Largo 5 Vie, Piazza Pontida, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Sentierone, Piazza Dante



“La camminata non è competitiva e viene organizzata con lo scopo di raccogliere fondi per poter addestrare un cane guida da destinare alle persone che ne hanno bisogno. – dichiara Emanuela Ruch, Presidente della CorriDog – Sono 1.662 i non vedenti presenti nella provincia di Bergamo e 30 i cani guida assegnati. Il fabbisogno di cani guida ammonta a 350 annuali, ma purtroppo l’assegnazione da parte delle scuole nazionali non arriva a 100, con attese estenuanti da parte dei non vedenti. La Giornata Nazionale del Cane Guida è stata istituita per la prima volta nel 2006, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e tutti coloro che sono disponibili a comprendere le difficoltà che le persone non vedenti incontrano quotidianamente. Un’occasione importante per far capire quanto i cani guida siano gli occhi di chi vive nel buio”.Tutto il ricavato delle iscrizioni è stato raccolto direttamente dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo.L’evento è stato promosso dall’Associazione Climarte a tutela degli animali a quattro zampe, per promuovere le aree cani nel verde cittadino.



Il Programma di quest’edizione 2025:

ore 09.00 | Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida e apertura iscrizioni presso gli stand dedicati e gestiti dall’UICI BG (euro 10,00 devoluti all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo).

Ore 10,00 Partenza 11° Edizione della CorriDog I La carica dei 501

Ore 12,00 Premiazioni

Si terranno oggi pomeriggio alle 14,30 le presentazioni di alcuni libri dedicati agli animali e, dalle 15,00 le presentazioni e le esibizioni delle scuole dei cani guida.Saranno presenti: Scuola Triveneta cani guida di Selvazzano (PD), Dog4life, Scuola nazionale cani guida di Scandicci (FI), Scuola cani guida Ellen Keller di Messina e Cani da soccorso ANA di Bergamo.



Anche a livello nazionale è doveroso richiamare l’attenzione sulla condizione delle persone con disabilità visiva e confrontare questi dati con il panorama europeo. Secondo il Ministero della Salute, in Italia l’1,9% delle persone di età superiore ai 15 anni soffre di gravi limitazioni visive. I dati indicano che l’Italia presenta percentuali di disabilità visiva leggermente inferiori rispetto alla media europea. Tuttavia, l’incidenza aumenta significativamente con l’età, evidenziando la necessità di politiche mirate per la prevenzione e la gestione della disabilità visiva nella popolazione anziana. È essenziale promuovere iniziative di prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione visiva per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva. Un impegno congiunto tra istituzioni, comunità scientifica e società civile è fondamentale per affrontare efficacemente questa sfida sanitaria e sociale.



