La Magia: fine settimana di giochi e illusioni al Villaggio delle Uova

Alle porte di Pavia un altro fine settimana strabiliante di giochi, animazione, laboratori creativi e la mitica caccia alle uova. Sabato 12 e domenica 13 aprile appuntamento con illusionisti e maghi per un’esperienza oltre l’immaginazione

La magia

Sabato 12 e domenica 13 Aprile 2025 Dalle 10,30 alle 18,30

Villaggio delle Uova PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Phone: +39 0382 559326 Email: info@puravidafarm.it www.puravidafarm.it

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 6 Aprile 2025 – Maghi, prestigiatori, sortilegi e incantesimi: sabato 12 e domenica 13 aprile il Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario (Pavia) si trasformerà in un caleidoscopico luogo dove farsi sorprendere da giochi, tricks e effetti speciali. Tema del week-end La Magia: durante la due giorni, a partire dalle 10,30, rotazione di spettacoli di illusionismo e prestidigitazione oltre alle molteplici attrazioni del parco a tema alle porte di Pavia.

Si consiglia quindi di non distrarsi, tenere gli occhi sempre aperti e non farsi trovare impreparati: maghi e apprendisti stregoni potrebbero sorprendere grandi e piccini in qualsiasi momento con i loro trucchi ed esperimenti.

Nel catalogo di attrazioni del Villaggio delle Uova Pura Vida Farm non manca, inoltre, la mitica Easter Egg Hunt, la Caccia alle Uova che vedrà bambine e bambini alla ricerca delle tante sorprese che ogni fine settimana un misterioso personaggio semina in giro per il parco.

Nei fine settimana del parco a tema PuraVida Farm bando alla noia. Piuttosto, ogni weekend fino alle 18,30 l’imbarazzo della scelta tra le tante attrazioni e attività immerse nella natura di un parco di oltre 35mila metri quadrati. Trattorini a pedali, bumper boat, pedalò per navigare la lanca, un toro meccanico sul quale testare la propria forza ed equilibrio; i giochi medievali ed il parco gonfiabili al coperto; un labirinto American style e la pista di pattinaggio eco-friendly, novità del Villaggio delle Uova 2025. E poi l’Isola di Marshmallows e i laboratori creativi come quello di decorazione delle uova di cioccolato con la ghiaccia reale.

Completano l’offerta lo street food nei corner Chiringuito, Atene, Venezia e Lisbona o ancora i piatti tipici e le pizze nel menù del ristorante La Lanca. Con la nuova app Eventfy, l’esperienza al Villaggio delle Uova sarà più comoda e interattiva: i visitatori avranno accesso immediato a biglietti, offerte esclusive, promozioni speciali e notifiche in tempo reale.

Il Villaggio delle Uova

Fino al 27 Aprile 2025, dalle 10,30 alle 18,30

Il Villaggio delle Uova sarà aperto ogni weekend, dal 15 marzo al 27 aprile 2025.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale.

Le notifiche tramite l’app, sono l’unica modalità per essere informati in tempo reale su eventuali chiusure o variazioni di programma.

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 2022 al 2025

In calendario: 19, 20 e 21 Aprile: Grande caccia alle uova; 25, 26 e 27 Aprile: Asinelli nel parco.