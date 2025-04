LIUC RUN SPLENDIDA E DA RECORD: IN 1.200 ALLA PARTENZA DI CORSO MATTEOTTI

(mi-lorenteggio.com) Castellanza, 6 aprile 2025. È stata una LIUC Run da record, vinta da Carlo Bedin (categoria Uomini) e da Laura Menatti (Donne). Sotto l’arco della partenza di corso Matteotti si sono presentati 1.200 partecipanti iscritti alle tre prove previste: la competitiva, la non competitiva e la coloratissima Family Run. E la descrizione più bella della corsa è stata quella della prima donna al traguardo, Ilaria Menatti: «Un tracciato divertente, con continue curve, cambi di direzione e di pendenza. Correrla è stato impegnativo è divertente».

Sole, cielo terso e il Liuc Village della Soevis Arena già vivo e vivace a due ore dalla partenza. La LIUC Run ha dato una bella scossa di energia alle città di Castellanza e di Legnano, realtà confinanti e protagoniste di questa seconda edizione della run universitaria organizzata da Sport Più.

Partenza puntuale alle 9.30 con il gruppo dei competitivi che ha subito dato battaglia, con i sei passaggi spettacolari nei parchi cittadini coinvolti. Un tracciato, per la prima volta certificato Fidal, che ha unito le due città vicine e le due province di appartenenza.

«Oggi è stato bellissimo vedere il gruppone colorato sfilare in corso Matteotti e lungo tutto il tracciato», ha dichiarato un soddisfatto Stefano Colombo, presidente di Sport Più, la realtà organizzatrice della LIUC Run e del circuito Running People. Che poi ha aggiunto: «E la cosa ancor più bella è stato vedere presenti alla partenza tutte le istituzioni e i partner che con un grande gioco di squadra hanno permesso di organizzare la seconda edizione della LIUC Run».

Nel nome di Mirella Cerini

Un anno fa al via della prima edizione della LIUC Run c’era anche il sindaco Mirella Cerini. «Ma anche quest’anno è qui con noi, basta vedere che splendida giornata ci ha regalato», ha detto il vicesindaco di Castellanza Cristina Borroni nel ricordare il primo cittadino scomparso nell’aprile 2024, proprio pochi giorni dopo la prima LIUC Run. E proprio per ricordare Cerini è stato istituito un premio in suo nome assegnato a Solidarietà Famigliare, il gruppo più numeroso alla partenza.

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione anche da parte di Guido Bragato, assessore allo Sport di Legnano: «L’anno scorso siamo stati coinvolti per “un centinaio di metri”, questa volta arriviamo lungo l’asse di Corso Garibaldi fino al centro cittadino, al parco Falcone Borsellino che è un parco che stiamo riempiendo di contenuti sempre. Grazie alla LIUC Run e a Sport Più lo riempiamo anche con lo sport».

Tra i gruppi numerosi c’era anche quello di Confindustria Varese capitanato da Silvia Pagnani (Direttore generale Confindustria Varese): «Una bellissima iniziativa, che ci permette di far sentire la nostra vicinanza all’Università e celebra lo sport, lo spirito di squadra».

«Una bella emozione – ha invece spiegato Anna Gervasoni, rettore della LIUC – è molto bello vedere la nostra università così piena di energia, di persone. Crediamo molto nello sport. Proprio quest’anno lanceremo, oltre al nostro corso di laurea, anche un master universitario sul management dello sport».

Le classifiche

Uomini. Carlo Bedin (Vanotti Running); Simone Paredi (Asd Atletica Pidaggia); Andrea Secchiero (Polisportiva Moving SSD Arl); Marco Zanzottera (G.P. Alpi Apuane); Manuel Molteni (Coop Arl Sd Gs Villa Guardia).

Donne. Ilaria Menatti (Bracco Atletica); Chaira Paola Naso (Team Attivasalute); Maria Cecilia D’Andrea (Pro Patria Busto); Serena Arnaboldi (Missulteam Como); Giulia Rovagnati (Team Ondaverde)

