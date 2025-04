VINITALY: INAUGURATO IL PADIGLIONE LOMBARDIA. GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO GIA’ NELLE PRIME ORE

ASSESSORE BEDUSCHI: “QUALITA’ DEI VINI LOMBARDI E’ CHIAVE ANCHE PER APRIRE A NUOVI MERCATI”

(mi-lorenteggio.com) Verona, 6 aprile 2025 – Inaugurato ufficialmente il Padiglione Lombardia a Vinitaly 2025 alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, e dei Presidenti e dei Direttori di tutti i Consorzi lombardi di tutela del vino.

Il padiglione, interamente dedicato alle eccellenze vitivinicole lombarde, già nelle prime ora di apertura ha registrato una grande affluenza di pubblico, a conferma di come la qualità e la varietà dei vini lombardi rappresentino un biglietto da visita riconosciuto da buyer, operatori di settore e appassionati.

“La Lombardia del vino ha imboccato la via della qualità”, ha sottolineato Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia. “Vedo una grande capacità di innovare, di andare oltre gli ostacoli e di far sì che un processo produttivo che porta alla magia del vino possa essere apprezzato fuori dai confini nazionali con un aumento della reputazione vini lombardi nel mondo. La Regione deve continuare a investire nella promozione di un settore che non può essere abbandonato, soprattutto in un momento globale così complesso. Stiamo lavorando per aprire nuove possibilità su mercati alternativi: nell’ultimo mese abbiamo avuto grande richiesta da parte del Canada e stiamo consolidando i rapporti con gli Emirati Arabi. Sul fronte dei dazi mi preme sottolineare che i consumatori americani sono inclini a riconoscere la qualità dei nostri prodotti, e l’Italian Sounding non ci deve preoccupare perché i prodotti italiani e lombardi non sono replicabili e trasferibili. La guerra dei dazi è da affrontare, consapevoli di una situazione dove prevale la qualità”.

Un impegno, quello nella promozione e sostegno delle produzioni vitivinicole lombarde, che vede in prima linea anche il Sistema camerale. “Le Camere di Commercio, in particolare quelle dei territori a più alta vocazione vitivinicola, continuano a garantire un sostegno attivo alle imprese enologiche, anche attraverso una stretta collaborazione con i Consorzi di tutela, attori chiave per la valorizzazione delle denominazioni e della qualità produttiva”, hanno confermato dal Sistema camerale lombardo. “Nonostante il calo produttivo causato dal maltempo, i vini lombardi registrano una crescita nelle quotazioni, segno di una qualità sempre più riconosciuta. Il percorso del settore guarda con decisione all’internazionalizzazione, sostenuto da una solida rete tra Istituzioni, Sistema camerale e Consorzi, a fronte di una domanda interna stabile, ma con forti margini di crescita sui mercati esteri”.

Una sinergia, quella tra Regione e Camere di Commercio, che trova attuazione nell’Accordo di programma attraverso cui è stato finanziato e realizzato il Padiglione Lombardia a Vinitaly, vetrina d’eccellenza per far conoscere al pubblico e agli operatori del settore il meglio della produzione regionale e caso unico per quanto riguarda la capacità di riunire in un’unica collettiva tutti i Consorzi regionali e oltre 150 produttori.