WELFARE. NASCE UNA LINEA TELEFONICA PER ACCOMPAGNARE E SOSTENERE I NEOGENITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2025 – Per sostenere le famiglie con bambini piccoli e i neogenitori e aiutarli a orientarsi nel sistema dei servizi e delle opportunità a disposizione, nasce la nuova linea telefonica di supporto integrata al contact center del Comune di Milano.



Chiamando lo 02.02.02 e digitando i tasti 4 e 3 sarà possibile chiedere informazioni sulle risorse del territorio, sia pubbliche che del privato sociale, che riguardano i servizi di welfare, sanitari, educativi, ma anche il supporto economico e alla socialità, al fine di accompagnare le persone durante il periodo della gravidanza e nei primi anni tre anni di vita dei figli, prevenendo l’isolamento sociale e la povertà educativa.



Gli operatori del contact center saranno formati per offrire supporto e orientamento e, in caso di necessità specifiche, potranno inviare le richieste al secondo livello di assistenza perché possano essere prese in carico da operatori sociali esperti.



Chiamando il centralino sarà possibile ottenere informazioni utili ad accedere agli aiuti economici e agli incentivi pubblici comunali, regionali, statali, ma si potrà anche procedere, in caso di bisogno, alla prenotazione di un appuntamento con il servizio sociale territoriale del Municipio di residenza. Sarà, infine, possibile chiedere informazione sui servizi e le risorse pubbliche e private del territorio e dei quartieri.



Il servizio è gratuito e attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18. In caso di attivazione del secondo livello di risposta, saranno gli operatori sociali che hanno ricevuto la richiesta dal centralino a contattare la famiglia per dare una risposta.



“Il periodo dell’arrivo di un figlio – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è fonte di grande gioia per una famiglia, ma anche di ansie, preoccupazioni e complessità. L’avvio di questo nuovo servizio vuole essere un modo di accompagnare mamme e papà in questo percorso e aiutarli a trovare le giuste informazioni. Ampliare la conoscenza degli strumenti di welfare esistenti è una delle chiavi per sostenere la genitorialità favorendo il match tra la domanda e l’offerta”.



Il centralino di supporto alle famiglie si inserisce all’interno di Milano Welfare Accoglienza, il punto di accesso telefonico ai servizi di welfare del Comune di Milano che risponde allo 02.02.02 tasto 4 e che nel 2024 ha registrato circa 15mila contatti.

