25 aprile: Monza celebra l’80°Anniversario della Liberazione e concerto dei Modena City Ramblers

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 aprile 2025 – Monza dedica il mese di aprile all’80°Anniversario della Liberazione: per questo un apposito stendardo è collocato sulla facciata del palazzo comunale lato Piazza Trento e Trieste, per commemorare l’importante ricorrenza.

La cerimonia. La cerimonia istituzionale del 25 aprile avrà inizio come di consueto al Cimitero Urbano di viale Ugo Foscolo con la celebrazione della Santa Messa alle 9 presso la Cappella. Seguirà la deposizione della corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele ANEI (Associazione Nazionale ex Internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 10.30 è previsto il ritrovo in piazza Citterio per la formazione del corteo fino a Piazza Trento e Trieste, dove la cerimonia avrà inizio alle ore 11 con l’Alzabandiera.

Alla cerimonia ufficiale sono previsti gli interventi del Sindaco Paolo Pilotto, del Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio, di Emanuela Manco in rappresentanza di ANPI, di Leonardo Canesi in rappresentanza di FIAP – Federazione italiana Associazioni partigiane e di alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. Saranno presenti le Associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli ed interverrà il Gruppo musicale Sarabanda di Cederna.

Per condividere le celebrazioni della ricorrenza l’Amministrazione Comunale invita i cittadini ad esporre la bandiera tricolore alle finestre.

I Modena City Ramblers in concerto. I Modena City Ramblers saranno in piazza Cambiaghi, recentemente restituita ai cittadini monzesi, domenica 27 aprile alle ore 21.30 per il loro concerto “Appunti Resistenti”. Il concerto è voluto dall’Amministrazione Comunale e l’ingresso è libero.

Protagoniste le canzoni che la band ha dedicato al tema della lotta di resistenza e ai valori dell’Antifascismo. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione Italiana e celebrando il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo ‘Materiale Resistente’ e il ventennale del disco d’oro ‘Appunti Partigiani’, i Modena City Ramblers propongono, infatti, per il 2025 le canzoni che la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo nella sua ultra trentennale carriera, all’interno dello speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’. In programma anche quattro nuovi brani che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”. Non mancheranno i ‘cavalli di battaglia’ che entusiasmano le platee d’Italia e non solo, ma il concerto sarà più che mai un gioioso e convinto evento musicale, con quei brani che, in tempi che espongono a rischi di deriva sociale e politica, diventano il canto di un popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della nostra Repubblica.

Tra gli altri appuntamenti promossi in città si segnala lo spettacolo “La battaglia di Megolo: storie di coraggio e libertà” di Ilaria Zoni, a cura dell’Associazione Culturale Libertamente, che si terrà domenica 13 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Triante, in via Duca d’Aosta.

Le biblioteche dello SBU – Sistema Bibliotecario Urbano allestiranno una mostra di libri a tema dal titolo: “L’Italia s’è desta”: ogni biblioteca proporrà una selezione di titoli, destinati sia a lettori adulti sia a bambini, curata appositamente dai bibliotecari.

“Il prossimo anniversario del 25 aprile – afferma il Sindaco di Monza – è una ricorrenza densa di significati: oltre alla memoria storica, doverosa, sentita e autentica, la giornata si colloca in un periodo storico di conflitti aspri, di sofferenze e di ostilità. Per questo riflette ancora una volta sui suoi valori di Libertà e Democrazia: un invito concreto a superare nuove forme di odio e di intolleranza”.