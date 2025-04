A Buccinasco il Mercatino dei Bambini

Da domenica 13 aprile in via Roma, insieme ai produttori locali e agli hobbisti, grazie ai Comitati genitori saranno presenti gli studenti degli Istituti comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini per il baratto e la piccola vendita di giochi, carte, oggetti creativi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 7 aprile 2025 – Scambio, gioco, riuso. È il Mercatino dei Bambini di Buccinasco, nuova iniziativa organizzata dai Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini, con il patrocinio del Comune di Buccinasco.

Si parte domenica 13 aprile dalle 9.30 alle 12.30 in via Roma, per poi proseguire ogni quindici giorni. La seconda e la quarta domenica del mese, insieme al mercato KmZero dei produttori locali, al mercato degli hobbisti e alle iniziative della Pro Loco di Buccinasco e della Comunità del cibo del Parco Sud, ci saranno anche bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Ai loro banchetti proporranno il libero scambio, vendita e acquisto di cose e oggetti usati (dai libri ai giocattoli, dai fumetti ai videogiochi, ma anche figurine e carte) o anche frutto del loro ingegno e della loro creatività.

Il Mercatino sarà un luogo di incontro, socializzazione, gioco e anche un’occasione di

educazione civica e ambientale per imparare e sperimentare il riuso degli oggetti e la

riduzione dei rifiuti.

“Il mercato della domenica mattina si amplia e si vivacizza – dichiara Mario Ciccarelli, assessore al Commercio – grazie alla presenza di bambini e ragazzi che in modo autonomo sperimentano il commercio e il libero scambio. Un modo per creare opportunità di socialità per i bambini e per le loro famiglie e aumentare la vitalità del mercato della domenica mattina in via Roma con i produttori locali e gli hobbisti. Ringrazio mamme e papà dei Comitati Genitori che con entusiasmo hanno organizzato questa bella iniziative e che raccolgono le adesioni dei ragazzi. E ringrazio anche le famiglie che hanno accolto la proposta e accompagneranno i propri figli in questa avventura”.

Redazione