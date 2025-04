Aperiviaggi Voucher: a Milano il Design incontra il Benessere, in occasione del Salone Internazionale del Mobile 2025 

Giovedì 10 aprile, alle ore 18, nel Palazzo Biandrà, Sede Banca Mediolanum

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2025 – Giovedì 10 aprile 2025, a partire dalle ore 18, nella splendida location di Palazzo Biandrà, sede della Banca Mediolanum, nei pressi del Duomo, in occasione del Salone Internazionale del Mobile 2025, ritorna l’Aperiviaggi Voucher, ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella in collaborazione con Libera ADV ed il Circolo B2B, di cui è Presidente e Fondatore Flavio Assi.

Un appuntamento mediante il quale il design incontrerà il mondo del benessere, che vedrà eccellenti relatori, tra i quali Lilly Mercury architecture international Designer, il Dottor Marco Missaglia, specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Endocrinologia Sperimentale, Walter Canziani, biologo sanitario, naturopata, esperto in medicina antiaging, Piero Maruca co-founder Farmacqua ed altri illustri personaggi.

Saranno presenti aziende leader nel settore del Design e del Benessere.

Ad impreziosire l’iniziativa la partecipazione di Farmacqua che, da oltre 20 anni, offre soluzioni che migliorano le caratteristiche organolettiche dell’acqua, rendendola equilibrata per l’organismo.

I dispositivi Farmacqua non solo affinano l’acqua, ma promuovono uno stile di vita sostenibile, riducendo l’uso della plastica e semplificando la quotidianità.

Oltre ad offrire acqua di qualità a casa tua propone anche soluzioni per ambienti professionali, come studi medici, uffici, palestre e ristoranti.

I dispositivi sono verificati con certificazioni, che garantiscono la loro qualità, sicurezza e conformità agli standard europei.

Soprattutto i dispositivi Farmacqua hanno la certificazione Moca, ovvero Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti, in Conformità al Regolamento Europeo n.1935/2004.

Queste certificazioni assicurano che ogni dispositivo Farmacqua rispetti i più alti standard di qualità e di sicurezza, offrendo soluzioni affidabili ed innovative, anche coerenti con le politiche ambientali.

Infine, il simbolo “Analizzato da Longevity Science” sui dispositivi Farmacqua attesta che il prodotto è stato sottoposto a valutazioni da parte di International Longevity Science Association, una società scientifica dedicata alla promozione della longevità e del benessere. Questo marchio di analisi sottolinea l’impegno di Farmacqua nel fornire soluzioni che favoriscono un invecchiamento di successo.

All’iniziativa saranno presenti imprenditori, operatori del mondo del turismo, giornalisti, esperti del mondo del Design e del Benessere.

Non mancheranno prodotti d’eccellenza enogastronomici forniti dall’ AIC – Associazione Italiana coltivatori, rappresentati dal Presidente AIC Nord Occidentale Giuseppe Fumagalli ed annoveriamo anche la partecipazione di Penisola Verde (gli Agriturismi AIC).

Lo Chef Gio’ (Giovanni D’auria), ideatore dei prelibati Gioccolatini, delizierà gli invitati con le sue specialità. Il Dott. Biagio Maimone esperto in comunicazione darà risalto all’iniziativa attraverso i Media.

Da menzionare la presenza del prestigioso Hair Stylist Daniele Andrei, un nome di riferimento nel mondo dell’hair styling e della consulenza d’immagine a Milano.

Si è affermato come uno dei professionisti più rinomati, nell’arte del taglio, della cura e della trasformazione dei capelli.

Daniele Andrei non è solo un hair stylist di talento, ma anche un imprenditore visionario. È infatti l’ideatore e fondatore di Infinity Hair Stylists, un marchio che unisce arte, tecnologia e innovazione.

Specializzato nell’hair styling per donna e uomo, ha costruito una carriera all’insegna dell’eccellenza.

La sua missione è quella di offrire trattamenti che non solo rispondano alle esigenze estetiche, ma che siano anche in grado di nutrire, rinforzare e proteggere i capelli.

Un altro grande traguardo di Daniele Andrei è la creazione della linea di prodotti Infinity by Daniele Andrei progettata per nutrire e prendersi cura dei capelli in modo innovativo e naturale.

Oltre a essere un hair stylist di grande esperienza, Daniele Andrei è anche un talent scout di modelle e modelli e un affermato presentatore di eventi di moda.

Nel corso della serata sarà realizzata una puntata della trasmissione televisiva Voucher, che andrà in onda sulle reti nazionali del ddt e su Sky, interamente dedicata all’evento ed ai suoi protagonisti.

