Bergamo. Furti in varie farmacie del centro cittadino, due arresti

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 7 aprile 2025 – La scorsa settimana la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato due cittadini georgiani, rispettivamente dell’89 e del 91, resisi responsabili di alcuni furti in varie farmacie del centro cittadino.

Terminato l’ultimo colpo, sono stati intercettati dai poliziotti in servizio presso piazzale Alpini, in via Angelo Mej e trovati in possesso di numerosi prodotti di lusso rubati nel corso della giornata in varie farmacie della città: la farmacia Camozzi, l’ultima in ordine temporale, la farmacia Sant’Anna e altre ancora in corso di accertamento.

Si tratta di due soggetti con numerosi precedenti specifici in varie zone d’Italia. Il loro bersaglio le farmacie con refurtive di prodotti di valore dai 1000 ai 5000 euro.

Sottoposta a sequestro l’auto utilizzata per i furti, parte della refurtiva e invece stata già riconsegnata alle farmacie interessate.

I due soggetti, all’esito della direttissima, sono stati condotti in carcere.

