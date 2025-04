Ceriano. Contro l’abbandono dei rifiuti: il Comune avvia controlli mirati sui sacchi abbandonati

In programma un rafforzamento dell’azione di ispezione e campagne di sensibilizzazione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 7 aprile 2025. Negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento dell’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale, in particolare nelle aree boschive, nei campi e lungo alcune strade periferiche. Un fenomeno che deturpa il paesaggio, comporta costi aggiuntivi per la collettività e rappresenta una mancanza di rispetto verso l’ambiente e i cittadini che rispettano le regole.

Per contrastare questi atti di inciviltà, il Comune di Ceriano Laghetto ha deciso di avviare un’azione mirata di controllo e indagine: i sacchi abbandonati verranno ispezionati con attenzione dal Comando di Polizia locale alla ricerca di elementi identificativi utili a risalire ai responsabili. Il lavoro è già iniziato nei giorni scorsi e continuerà per il tempo necessario a contenere il fenomeno. Inoltre, verrà avviata la collaborazione con l’operatore di igiene urbana per un ulteriore rafforzamento dell’azione di ispezione e lotta per contrastare il comportamento arrogante e irrispettoso di chi crede di poter agire nell’impunità.

L’obiettivo è duplice: da un lato, individuare e sanzionare chi compie questi gesti; dall’altro, scoraggiare chiunque pensi di poter continuare a farlo indisturbato.

“L’ambiente è un bene comune e vogliamo tutelarlo con ogni mezzo a nostra disposizione – commenta l’assessore all’Ambiente Thomas Nisi –. Questo è solo il primo passo di un percorso più ampio che prevede anche il potenziamento dei controlli e campagne di sensibilizzazione”.

Chi abbandona rifiuti dimostra inciviltà e disprezzo per la propria comunità. A Ceriano Laghetto non c’è spazio per questo comportamento. Chi verrà individuato sarà perseguito e sanzionato senza alcuna tolleranza.

Redazione