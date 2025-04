Cesano Boscone. “Non esistono cattivi ragazzi”

Domani 8 aprile, alle ore 21, al teatro Cristallo verrà messo in scena uno spettacolo interpretato dai ragazzi della comunità Kayròs, fondata e presieduta da don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (7 aprile 2024) – La caduta e la rinascita di giovani che cercano il loro posto nel mondo, camminando verso la rinascita come “Pellegrini di speranza”: sono le storie raccontate da “Non esistono cattivi ragazzi”, che verrà messo in scena domani, 8 aprile, alle ore 21, al teatro Cristallo di via Mons. Pogliani.

«Un vero e proprio evento – commenta il sindaco Marco Pozza – perché sarà una testimonianza delle esperienze, in alcuni casi anche molto drammatiche, dei giovani che hanno commesso degli errori. Sarà l’occasione per conoscere pensieri, sentimenti, aspirazioni di alcuni ragazzi accolti dall’associazione Kairòs di don Claudio Burgio, che ringrazio per aver accolto il nostro invito a Cesano Boscone. Una realtà che da quasi vent’anni offre sostegno anche ai minori coinvolti in procedimenti legali in collaborazione con il Centro di giustizia minorile di Milano».

Lo spettacolo – che fa parte del programma cesanese della “Primavera della legalità” coordinato per Cesano Boscone dall’assessora Maria Pulice – è interpretato dai ragazzi della comunità Kayròs, fondata e presieduta da don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano. I giovani attori porteranno sul palco la loro testimonianza di minori in difficoltà, in un viaggio intenso e toccante che unisce storie di vita reale, riflessioni profonde e messaggi di fiducia, per ricordarci che dietro ogni giovane c’è un potenziale infinito in attesa di essere scoperto.

“Non esistono cattivi ragazzi” è un’occasione per riflettere e riconoscere che ogni errore può diventare un’opportunità di crescita, se accolto con comprensione e amore. L’iniziativa, a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti (occorre prenotarsi scrivendo a ufficiostampa@kayros.it), è proposta in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con l’ufficio della Pastorale giovanile della Diocesi di Milano.

Lo spettacolo non parla solo ai giovani, ma a tutta la società che è impegnata a non giudicare, ma ad ascoltare con la consapevolezza che c’è un futuro, a volte molto difficile, da costruire insieme, passo dopo passo.

